В Украине после войны будет больше стрельбы на улицах: это могут быть даже не теракты, — Портников

Украинцам следует готовиться к увеличению количества стрельбы на улицах после войны

Послевоенную Украину может всколыхнуть рост количества вооруженных инцидентов на улицах городов. Подобные случаи не всегда будут иметь признаки террористических действий.

Повлиять на ситуацию могут пережитые украинским обществом травматические события и насилие. Такое мнение изданию "Эспрессо" высказал журналист Виталий Портников.

"Люди, после нескольких таких случаев массовой стрельбы, а я считаю, что будут десятки смертей, забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факт на десятилетия. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами", — отметил Портников.

По его словам, подобная история станет "нормальным фоном" послевоенной жизни в Украине. После фронта домой вернутся очень много людей, которые столкнутся со сложной социализацией.

"Ведь, когда человек воюет 7-8 лет, или больше, может быть психологически травмирован, но при этом знать как владеть оружием и как его достать", — пояснил журналист.

Портников считает, что это может остановить многочисленные дискуссии относительно свободного оборота огнестрельного оружия в Украине, разговоры о чем только усилились после стрельбы в Киеве.

"После таких 3-5 эпизодов массовых расстрелов, разговоры о ношении огнестрельного оружия у травмированного общества закончатся навсегда", — считает он.

Теракт в Киеве: последние новости

Вечером 18 апреля журналист Виталий Глагола рассказал, что известно о мужчине, который совершил теракт в Киеве. Выяснилось, что он был военным пенсионером, который до этого проходил службу в ВСУ.

В МВД заявили, что полиция около 40 минут вела переговоры со стрелком. Однако они провалились, из-за чего была проведена спецоперация.

Напомним, 18 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире "Суспільного" выступил на право украинцев на оружие после теракта в Киеве.

Фокус воссоздал хронологию теракта в Киеве и собрал все, что известно о стрелке.