В Украине после войны будет больше стрельбы на улицах: это могут быть даже не теракты, — Портников

Послевоенную Украину может всколыхнуть рост количества вооруженных инцидентов на улицах городов. Подобные случаи не всегда будут иметь признаки террористических действий.

Повлиять на ситуацию могут пережитые украинским обществом травматические события и насилие. Такое мнение изданию "Эспрессо" высказал журналист Виталий Портников.

"Люди, после нескольких таких случаев массовой стрельбы, а я считаю, что будут десятки смертей, забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факт на десятилетия. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами", — отметил Портников.

По его словам, подобная история станет "нормальным фоном" послевоенной жизни в Украине. После фронта домой вернутся очень много людей, которые столкнутся со сложной социализацией.

"Ведь, когда человек воюет 7-8 лет, или больше, может быть психологически травмирован, но при этом знать как владеть оружием и как его достать", — пояснил журналист.

Портников считает, что это может остановить многочисленные дискуссии относительно свободного оборота огнестрельного оружия в Украине, разговоры о чем только усилились после стрельбы в Киеве.

"После таких 3-5 эпизодов массовых расстрелов, разговоры о ношении огнестрельного оружия у травмированного общества закончатся навсегда", — считает он.

Теракт в Киеве: последние новости

Вечером 18 апреля журналист Виталий Глагола рассказал, что известно о мужчине, который совершил теракт в Киеве. Выяснилось, что он был военным пенсионером, который до этого проходил службу в ВСУ.

В МВД заявили, что полиция около 40 минут вела переговоры со стрелком. Однако они провалились, из-за чего была проведена спецоперация.

Напомним, 18 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире "Суспільного" выступил на право украинцев на оружие после теракта в Киеве.

Фокус воссоздал хронологию теракта в Киеве и собрал все, что известно о стрелке.