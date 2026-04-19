В Україні після війни буде більше стрілянини на вулицях: це можуть бути навіть не теракти, — Портников

Післявоєнну Україну може сколихнути зростання кількості збройних інцидентів на вулицях міст. Подібні випадки не завжди матимуть ознаки терористичних дій.

Вплинути на ситуацію можуть пережиті українським суспільством травматичні події та насильство. Таку думку виданню "Еспресо" висловив журналіст Віталій Портников.

"Люди, після кількох таких випадків масової стрілянини, а я вважаю, що будуть десятки смертей, забудуть про вільне носіння вогнепальної зброї як факт на десятиріччя. Просто тому, що будуть спостерігати похорон за похороном", — зазначив Портников.

За його словами, подібна історія стане "нормальним тлом" післявоєнного життя в Україні. Після фронту додому повернуться дуже багато людей, які зіштовхнуться зі складною соціалізацією.

"Адже, коли людина воює 7-8 років, чи більше, може бути психологічно травмована, але при цьому знати як володіти зброєю і як її дістати", — пояснив журналіст.

Портников вважає, що це може зупинити численні дискусії щодо вільного обігу вогнепальної зброї в Україні, розмови про що тільки посилилися після стрілянини у Києві.

"Після таких 3-5 епізодів масових розстрілів, розмови про носіння вогнепальної зброї у травмованого суспільства закінчаться назавжди", — вважає він.

Теракт у Києві: останні новини

Увечері 18 квітня журналіст Віталій Глагола розповів, що відомо про чоловіка, який скоїв теракт у Києві. З'ясувалося, що він був військовим пенсіонером, який до цього проходив службу в ЗСУ.

У МВС заявили, що поліція близько 40 хвилин вела переговори зі стрільцем. Однак вони провалилися, через що було проведено спецоперацію.

Нагадаємо, 18 квітня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в етері "Суспільного" виступив на право українців на зброю після теракту у Києві.

Фокус відтворив хронологію теракту у Києві і зібрав усе, що відомо про стрільця.