"Будут негативные последствия": Подоляк объяснил, почему нельзя легализировать оружие в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас украинское общество не готово к легализации оружия. Все из-за последствий войны и того, что население имеет "нестабильное психоэмоциональное состояние".

По словам Подоляка, необходимо сначала работать над развитием реабилитации. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Новости. Live".

По его словам, разрешать владение оружием во времена, когда население находится в депрессивном состоянии из-за войны, может иметь негативные последствия. Он пояснил, что люди должны "прийти к пониманию, что оружие не означает, что ты сразу должен стрелять, а это предохранитель для того, чтобы все понимали, что любой может его использовать".

Подоляк убежден, что легализовать оружие можно будет, когда в Украине будут другие настроения и психоэмоциональный фон.

"С другой стороны защита себя — это право любого человека. Для меня это очевидно. Но это вопрос дискуссии в парламенте", — сказал советник главы ОП.

Отдельно он обратил внимание, что после наступления мира в гражданские города вернется много людей, которые умеют обращаться с оружием и с посттравматическим синдромом.

Подоляк предлагает для начала развивать систему реабилитации, причем не только для тех, кто находится на позициях, но и для семей и детей, пострадавших от войны.

"А потом перейти к юридическому оформлению права на оружие, на статус оружия", — сказал он.

Подоляк напомнил, что полномасштабная война длится более 1500 дней, поэтому психоэмоциональное состояние большинства населения, которое так или иначе вовлечено в войну, очень нестабильное.

Теракт в Киеве: стоит ли украинцам иметь оружие на руках

Тема легализации короткоствольного оружия начала активно обсуждаться в обществе после теракта в Киеве 18 апреля. Хотя на месте были вооруженные полицейские, они стрелка не остановили.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева 18 апреля, перед инцидентом снимал видео с оружием и называл себя "генералом российской армии".

Также стало известно, что у стрелка было официальное разрешение на оружие и он прошел медицинский осмотр, но в частной клинике, к которой теперь "есть вопросы".

В частности, журналист Виктор Шлинчак категорически не согласен со сторонниками свободного ношения оружия, считая, что это ничего не решит. по его словам, не так просто человеку с оружием в кармане принять решение открыть огонь по террористу в ситуации, когда все решают секунды.

Он напомнил, что в Украине уже есть огромный неофициальный оборот оружия. Да, война сделала доступ к нему проще. Да, это проблема. Но ее не решишь одним красивым законом о легализации. Потому что криминал и без того найдет оружие. А последний случай лишь еще раз показал, что официальное разрешение на ношение не может быть стопроцентным предохранителем ни от психического срыва, ни от ментальных проблем.

Зато журналист и военнослужащий Юрий Бутусов считает, что полиция должна приобрести реальный боевой опыт — иначе она не сможет защищать граждан в стране, где значительная часть населения такой опыт как раз имеет. По его словам, позорный инцидент с бегством полицейских с места теракта на Демеевке должен стать сигналом к обновлению правоохранительных органов.