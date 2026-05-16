В Украину вернули более 500 тел погибших

В Украину вернули 528 тел погибших. Российская сторона утверждает, что они могут принадлежать украинским военнослужащим.

В то же время украинская сторона планирует провести экспертизы, направленные на идентификацию репатриированных погибших. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", — отметили в сообщении.

Также возвращение тел состоялось благодаря действиям Красного Креста.

Напомним, что 15 мая в рамках масштабного обмена пленными Украина вернула домой 205 военнослужащих. В общем, это первый этап договоренности в формате "1000 на 1000".

Напомним, что кроме перемирия накануне 9 мая президент США Дональд Трамп объявил масштабный обменом военнопленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Позже эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский и добавил, что для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена, а не парад в РФ.

Также Фокус писал, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда из российского плена домой вернулись 193 украинских военнослужащих. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений.