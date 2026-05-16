До України повернули понад 500 тіл загиблих

В Україну повернули 528 тіл загиблих. Російська сторона стверджує, що вони можуть належати українським військовослужбовцям.

Водночас українська сторона планує провести експертизи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", — зазначили в повідомленні.

Відео дня

Також повернення тіл відбудося завдяки діям Червоного Хреста.

Нагадаємо, що 15 травня у межах масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 205 військовослужбовців. Загалом, це перший етап домовленості у форматі "1000 на 1000".

Нагадаємо, що окрім перемир'я напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп оголосив масштабний обміном військовополоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Пізніше цю інформацію підтвердив і Володимир Зеленський та додав, що для України ключовим питанням залишається повернення своїх людей із російського полону, а не парад в РФ.

Також Фокус писав, що попередній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 24 квітня. Тоді з російського полону додому повернулися 193 українські військовослужбовці. Серед звільнених були бійці Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів.