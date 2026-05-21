20 мая 2022 года РФ оккупировала Мариуполь: как это произошло и во что превратился город (фото, видео)

Оборона Мариуполя длилась 86 дней, из них 82 — в полном окружении, когда Вооруженные силы Российской Федерации заблокировали город, не выпускали гражданских и били авиацией и артиллерией. 22 мая 2022 года защитники, которые держали последнюю цитадель "Азовсталь", получили приказ уйти в плен. Как происходила оборона Мариуполя и как город живет сегодня, на четвертый год оккупации?

Россияне оккупировали Мариуполь, в котором до вторжения жило более 400 тысяч украинцев, а после боев осталось около четверти. Кремль вложил миллиарды долларов в восстановление жилого фонда, разрушенного на 50–90%. Фокус составил хронологию боев за Мариуполь и собрал информацию, как россияне пыталась отстроить разрушенные кварталы и заселить дома переселенцами из глубины РФ.

Оборона Мариуполя — хронология боев 24 февраля–20 мая 2022 года

Боевые действия в Мариуполе начались с первого дня вторжения РФ и продолжались до 20 мая 2022 года. В течение трех месяцев Кремль рапортовал о взятии города под полный контроль, но и после этих заявлений на заводе "Азовсталь" находились бойцы ВСУ, НГУ, ГПСУ, полиции.

Основные даты бои за Мариуполь в 2022 году

24 февраля — российские войска начали артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. С территории "ДНР" и Таганрога, от Крымского перешейка двинулись подразделения ВС РФ, которые подошли к городу с востока и запада. Вместе с тем в Азовском море началась морская блокада, поскольку к порту подошли российские корабли и блокировали его, держа под прицелом южные районы. До 28 февраля бои велись уже на подступах к городу.

1 марта — полное окружение Мариуполя российскими войсками. В городе началась гуманитарная катастрофа, поскольку не было ни воды, ни еды, ни тепла в домах. Параллельно РФ продолжила обстрелы, и люди погибали во дворах, когда пытались что-то приготовить на открытом огне, или в квартирах, в которые попадали снаряды, или в подвалах, когда "складывались" многоэтажки. 9 марта — россияне ударили по родильному дому, в котором находились беременные и роженицы с новорожденными. 16 марта — удар РФ по Драмтеатру в Мариуполе. Внутри находилось несколько сотен человек — взрослые и дети, которые прятались от бомбежек. На улице на асфальте написали большими буквами слово "Дети", чтобы предостеречь пилотов самолетов ВС РФ. Впрочем, российская бомба попала в центр здания: сооружение обвалилось, похоронив под собой 300–600 человек.

18 марта, в апреле и мае — защитники Мариуполя вели уличные бои. Сначала под контролем украинцев оставался центр города, но позже им пришлось отойти на территорию завода "Азовсталь". Бойцы находились в полном окружении, часть из них получила ранения. Кроме того, вместе с ними на заводе были гражданские, которые также нуждались в помощи. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" почти ежедневно выходил в эфир и рассказывал о ситуации на "Азовстали". Между тем ВС РФ сбрасывали на бункеры бомбы весом 1–3 тонны, пытаясь добраться до защитников.

Украинское командование провело спецоперацию и перебросило на завод необходимое снаряжение. Было семь миссий: авиация совместно с ГУР отправила 16 бортов, три были потеряны. Экипажи летели низко над землей, и им удалось пробиться и вывезти несколько десятков раненых. Генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью медиа "Новости Live" описал, как пытались передать помощь заблокированным бойцам. По его словам, сначала планировали использовать беспилотники советского производства "Стриж". Впрочем, тогдашний главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение использовать вертолеты. Чтобы они добрались до цели, другие подразделения Сил обороны отвлекали ВС РФ и били по средствам РЭБ и ПВО.

18–22 мая — защитники "Азовстали" получили приказ от главнокомандующего о выходе в плен. При этом Международная организация Красный Крест гарантировала, что россияне будут придерживаться Женевских соглашений об обращении с пленными. Как бойцы рассказали впоследствии, их отправили в российские тюрьмы и колонии, где пытали и "судили". В плен попали около 2500 бойцов гарнизона "Азовсталь", из них 1400 — из полка "Азов". По состоянию на май 2026 года из плена вернулось около 1200 человек, из них около 500 — азовцы.

Последствия боев за Мариуполь

В ноябре 2022 года Украина сообщила о масштабах разрушений в Мариуполе. По оценкам местных властей, жилой фонд разрушен на 50% и 1356 домов не подлежат восстановлению, инфраструктура — на 90%, частная застройка — на 97% (было 40 тыс., уничтожено 11 тыс., разрушено 28 тыс.). Кроме того, все 15 больниц были либо уничтожены, либо с повреждениями, уцелела треть из 64 школ. Из 400 тыс. человек 200 тыс. выехало, около 120 тыс. — остались, а 22 тыс. (ориентировочно) — погибли. По предварительным оценкам, на восстановление Мариуполя после деоккупации Украине придется потратить около 14,5 млрд долл.

Оборона Мариуполя — разрушения из-за боев ВС РФ

В сети сохранились фото Мариуполя после боев весны 2022 года. Видим разрушения в центральной части города, когда под удар попали исторические здания. На других кадрах — многоэтажки, почерневшие от пожаров, разбитые ударами бомб и артиллерийскими снарядами.

Оборона Мариуполя — руины в центре из-за боев ВС РФ Фото: РИА Новости

Оборона Мариуполя — разрушенная многоэтажка из-за удара ВС РФ Фото: Снимок Сергея Рысева

Ко всему, есть спутниковые фото кладбища на окраине Мариуполя, выросшего вдвое из-за братских могил, которые устроили россияне для украинцев. Изображения, опубликованные проектом "Схемы" от "Радио Свобода", показали новые раскопанные участки (обозначены желтым).

Оборона Мариуполя — кладбища с жертвами ВС РФ Фото: Радио Свобода

Как россияне "восстановили" Мариуполь

После оккупации Мариуполя Кремль заявил, что город "восстановят" в течение трех лет. После этого росСМИ начали публиковать кадры с новостройками, которыми заставляли пустыри. Пустыри образовались на месте бывших украинских домов, которые снесли бульдозерами, а обломки вывезли на свалки. При этом, как писали западные и украинские медиа, под завалами до сих пор остаются тысячи непогребенных мариупольцев, поэтому точное количество жертв до сих пор неизвестно. В 2026 году в сети появились спутниковые фото центра Мариуполя: аналитики "Проект" посчитали, что россияне "отстроили" лишь около 66% в центре, хотя обещали полностью восстановить город к этому времени.

Оборона Мариуполя — масштабы "восстановления" жилых кварталов Фото: Проект

Между тем российские власти начали менять состав населения в Мариуполе. В частности, Кремль ввел для россиян льготную ипотеку под 2% годовых, чтобы жители отдаленных регионов РФ переселялись на оккупированную часть Украины. Расследователи проекта Bellingcat обнаружили 23 новых жилых комплекса на более 6 тысяч квартир, которые готовы принять новых жителей. Люди, которые заселились в новостройки, жаловались на плохое качество и быстрое разрушение.

Оборона Мариуполя — новый квартал "Невский" Фото: tribun.com.ua

С первых дней оккупации россияне уничтожили любые упоминания об украинцах: перекрасили городской знак, сдирали таблички, переименовали улицы. В школах — обучение исключительно по российским программам, а детей привлекают к российским пропагандистским мероприятиям. Тем временем город превратили в транспортный хаб, через который проходит военная техника на южные участки фронта, написал руководитель Центра исследования оккупации Петр Адрющенко.

Оборона Мариуполя — строительство транспортной инфраструктуры в 2025 году Фото: Петр Андрющенко/Telegram

