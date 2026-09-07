СНБО заблокировал YouTube-каналы российских знаменитостей: кто в "черном списке" и почему

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов, которые поддерживают политику кремлевского диктатора Владимира Путина, пропагандистов и подсанкционных лиц.

Больше всего заблокировано музыкальных аккаунтов. Под блокировку попали каналы российских музыкантов и деятелей культуры, поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины, которые выступали на пропагандистских концертах или находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Среди тех, кто оказался в списке, — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Сергей Лазарев, Юлия Чичерина, Денис Майданов, оперная певица Анна Нетребко, Ирина Аллегрова, выросшая в Одессе Лариса Долина, группа "Пелагея", Василий Герелл.

Артисты, попавшие под блокировку в Украине Фото: ЦПД

Также заблокированы ресурсы бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которая активно поддерживает войну и Путина, и Ани Лорак, бывшей звезды украинской эстрады. Обе сейчас живут и работают в Москве.

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В блоке оказались и Татьяна Поп, российская пропагандистка родом из Закарпатья, бывшие народные депутаты Украины Евгений Мураев и Ренат Кузьмин, а также ресурс компании Kaspersky Russia, которая занимается разработкой програмного обеспечения. "

"Эти ресурсы работали на российскую пропаганду, глорифицировали военных преступников и поддерживали вооруженную агрессию России против Украины", — отметили в ЦПД.

Еще в 2024 году в СНБО сообщали, что китайское приложение для коротких видео TikTok заблокирует 83 российских пропагандистских канала в ответ на запрос от Центра противодействия дезинформации. Среди них оказались каналы российских государственных СМИ, а также пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, артисты Shaman, Николай Басков и Филипп Киркоров.

Отметим, что в конце ноября прошлого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому артисту Филиппу Киркорову из-за нарушения порядка въезда на территорию Украины с целью причинения вреда национальным интересам.

Основанием для этого стали многочисленные концерты в оккупированном Крыму и визиты в Донецкую область.

В свою очередь российские боевики на Донбассе предложили Киркорову, вместо того, чтобы давать концерты в госпиталях, взять в руки оружие и воевать с ними против ВСУ. А сами выступления "короля поп-музыки" террористы назвали "петушиными".

За год до Киркорова подозрение от СБУ получила и Юлия Чичерина. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ, а также нарушения закона по другим статьям.

Что касается Таисии Повалий, то в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в том числе земельных участков и недвижимости в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украины. В августе 2024 года в Верховной Раде предложили лишить Повали звания народной артистки.

Напомним, Spotify удалил страницы российских певцов, которые попали под санкции.

Также сообщалось, что российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов спел "хит" о российской ядерной ракете "Сармат".