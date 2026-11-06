Разбил молотком 2 телефона и жесткий диск: в НАБУ рассказали подробности задержания генерала СБУ

Вооруженные люди с лазерным прицелом встретили детективов НАБУ возле дома генерала СБУ Сергея Дуки, а сам он вышел к окну с пистолетом. Об этом рассказал руководитель подразделения детективов Бюро Александр Абакумов. По его словам, генерала задержали уже после обыска.

Несколько вооруженных людей, среди которых был и сам хозяин дома, встретили детективов НАБУ, прибывших с обысками к генералу СБУ Сергею Дуке. Об этом рассказал руководитель подразделения детективов Бюро Александр Абакумов в интервью "Украинской правде".

По его словам, когда спецназовцы НАБУ попытались перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на них оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В окнах дома, как утверждает Абакумов, стояли двое бойцов СБУ с автоматами, а первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ вышел к окну на втором этаже с пистолетом в руках.

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Дука и его подчиненные не шли на контакт с детективами, а время, пока те не могли проникнуть внутрь, использовали для уничтожения улик, — утверждает Абакумов. По его словам, генерал разбил молотком два своих телефона и жесткий диск.

Впоследствии к дому прибыли адвокаты Дуки, после чего сотрудников НАБУ допустили к проведению обыска. Уже потом генерала задержали.

Кроме того, Абакумов заявил, что детективы зафиксировали передачу генералу трёх миллионов долларов в криптовалюте в рамках дела о прикрытии организованной преступной группировки "Мексиканца", Егора Буркина. По версии следствия, за эти деньги Дука обещал решить вопрос с разблокировкой счетов компаний, близких к Буркину.

Все эти утверждения принадлежат стороне обвинения. Позиции самого генерала и его защитников в сообщении не приводятся, приговора суда по делу нет.

Обыски НАБУ: что известно

Стоит отметить, что НАБУ в последние недели ведет сразу несколько расследований. В рамках спецоперации "Карфаген" Бюро объявило о новом подозрении в адрес бывшего руководителя департамента Офиса генпрокурора. По версии следствия, он поддерживал контакты с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.

Еще один фигурант этого дела — водитель прокурора Сергея Кропивы Сергей Куций. Его освободили из-под стражи после внесения залога в размере 3 млн гривен.

Расследование привело к кадровым изменениям в прокуратуре. В Офисе генпрокурора сократили ряд должностей и уволили немало сотрудников — среди них восемь человек, упомянутых в материалах "Карфагена". Там также провели служебную проверку обстоятельств выезда за границу экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

Ранее сообщалось, что спецназовцы пресекали попытки детективов НАБУ проникнуть в дом Дуки, чтобы дать ему время "замести следы".

Также ранее сообщалось, что генерал-майор СБУ Сергей Дука, вероятно, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска. Об этом сообщили источники "Бабеля" в структурах Сил безопасности. По данным НАБУ, детективы проводили законные следственные действия на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, однако один из высокопоставленных сотрудников СБУ не допускал их к месту обыска и угрожал оружием.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших активное участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По данным СБУ и МВД, целью конфликта было освобождение военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть.