Розбив молотком 2 телефони і жорсткий диск: НАБУ розповіли деталі затримання генерала СБУ

Озброєні люди з лазерним прицілом зустріли детективів НАБУ біля будинку генерала СБУ Сергія Дуки, а сам він вийшов до вікна з пістолетом. Про це розповів керівник підрозділу детективів Бюро Олександр Абакумов. За його словами, генерала затримали вже після обшуку.

Кілька озброєних людей, серед яких був і сам господар будинку, зустріли детективів НАБУ, що приїхали з обшуками до генерала СБУ Сергія Дуки. Про це розповів керівник підрозділу детективів Бюро Олександр Абакумов в інтервʼю для "Української правди".

За його словами, коли спецпризначенці НАБУ спробували перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку, невідомі навели на них зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. У вікнах будинку, як стверджує Абакумов, стояли двоє бійців СБУ з автоматами, а перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ вийшов до вікна на другому поверсі з пістолетом у руках.

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Дука та його підлеглі на контакт із детективами не йшли, а час, поки ті не могли потрапити всередину, використали для знищення доказів – стверджує Абакумов. За його словами, генерал розбив молотком два свої телефони та жорсткий диск.

Згодом до будинку приїхали адвокати Дуки, після чого працівників НАБУ допустили до обшуку. Уже потім генерала затримали.

Окремо Абакумов заявив, що детективи зафіксували передачу генералові трьох мільйонів доларів у криптовалюті у справі про прикриття організованого злочинного угруповання Мексиканця, Єгора Буркіна. За версією слідства, за ці гроші Дука обіцяв вирішити питання з розблокуванням рахунків компаній, близьких до Буркіна.

Усі ці твердження належать стороні обвинувачення. Позиції самого генерала та його захисників у повідомленні не наводять, вироку суду в справі немає.

Обшуки НАБУ: що відомо

Варто зазначити, що НАБУ останніми тижнями веде одразу кілька розслідувань. У межах спецоперації "Карфаген" Бюро оголосило нову підозру колишньому керівнику департаменту Офісу генпрокурора. За версією слідства, він підтримував контакти з нелегальними кол-центрами й отримував від них гроші.

Ще один фігурант цієї справи – водій прокурора Сергія Кропиви Сергій Куций. З-під варти його випустили після внесення застави в розмірі 3 млн гривень.

Розслідування обернулося кадровими змінами в прокуратурі. В Офісі генпрокурора скоротили низку посад і звільнили чимало співробітників – серед них вісьмох людей, які згадуються в матеріалах "Карфагена". Там також провели службову перевірку обставин виїзду за кордон ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці блокували спроби детективів НАБУ зайти в будинок до Дуки, щоб дати тому час "замести сліди".

Також раніше повідомлялося, що генерал-майор СБУ Сергій Дука, ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку. Про це повідомили джерела "Бабеля" у структурах Сил безпеки. За даними НАБУ, детективи проводили законні слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду, однак один із високопосадовців СБУ не допускав їх до місця обшуку та погрожував зброєю.

Крім цього повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала близько 100 осіб, які брали активну участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За даними СБУ та МВС, метою конфлікту було звільнення військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.