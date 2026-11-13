Военные из пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке заявили о избиении: ведется проверка, — СМИ

Некоторые военнослужащие, находившиеся в пункте дислокации в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, могли подвергнуться физическому насилию. Им могли быть причинены телесные повреждения.

Офис военного омбудсмена начал проверку после конфликта 2 ноября, произошедшего в Петропавловской Борщаговке. Представители омбудсмена уже опросили военнослужащих, находившихся в пункте дислокации, и выяснили, что некоторые из них могли подвергнуться там физическому насилию. Об этом в ведомстве заявили в ответ на запрос СМИ hromadske 12 ноября.

"Установлено, что во время пребывания в пункте временной дислокации в отношении них, вероятно, совершались насильственные действия, повлекшие телесные повреждения", — сообщили в Офисе военного омбудсмена.

В настоящее время письменные заявления военнослужащих переданы в Государственное бюро расследований, а также в Офис генерального прокурора Украины. Проверка всех обстоятельств инцидента продолжается, подчеркнули в ведомстве. По данным издания, проверка не должна превышать 30 рабочих дней, однако при наличии определенных веских обстоятельств может быть несколько продлена.

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Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

Вечером 2 ноября вблизи пункта дислокации 1-го корпуса НГУ "Азов" в Петропавловской Борщаговке в Киевской области разгорелся конфликт с участием протестующих и полиции. Перед этим в соцсетях распространилась информация о том, что в подвале здания удерживают не менее 40 человек, некоторые из которых якобы подверглись пыткам.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, который вскоре прибыл к протестующим, сообщил, что здание является временным пунктом дислокации подразделения Нацгвардии. Он пояснил, что сюда прибывают военнослужащие, мобилизованные по ТЦК, проходят оформление документов, проверки, а затем в установленном порядке отправляются в учебные центры. В то же время чиновник опроверг заявления о фактах пыток.

3 ноября Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в зоне конфликта в Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, СБУ и Нацполиция задержали 13 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке.