Військові з пункту дислокації у Петропавлівській Борщагівці заговорили про побиття: триває перевірка, — ЗМІ

Деякі військовослужбовці, які перебували у пункті дислокації в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, могли зазнати фізичного насильства. Їм могли завдати тілесних ушкоджень.

Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку після конфлікту 2 листопада, який відбувся у Петропавлівській Борщагівці. Представники омбудсмана вже опитали військовослужбовців, які перебували у пункті дислокації, і з'ясували, що деякі з них могли зазнати там фізичного насильства. Про це у відомстві заявили у відповідь на запит медіа hromadske 12 листопада.

"Встановлено, що під час перебування в пункті тимчасової дислокації щодо них, ймовірно, вчиняли насильницькі дії шляхом завдання тілесних ушкоджень", — повідомили в Офісі військового омбудсмана.

Наразі письмові заяви військовослужбовців передали до Державного бюро розслідувань, а також до Офісу генерального прокурора України. Перевірка щодо всіх обставин інциденту триває, наголосили у відомстві. За даними видання, перевірка не має перевищувати 30 робочих днів, однак за певних вагомих обставин може бути дещо подовженою.

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Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — що відомо

Увечері 2 листопада поблизу пункту дислокації 1 корпусу НГУ "Азов" у Петропавлівській Борщагівці на Київщині спалахнув конфлікт за участі протестувальників та поліції. Перед цим у соцмережах поширили дані про те, що у підвалі будівлі утримують щонайменше 40 осіб, деякі з яких нібито зазнали катування.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який приїхав невдовзі до протестувальників, повідомив, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації підрозділу Нацгвардії. Він пояснив, що сюди прибувають військовослужбовці, мобілізовані по ТЦК, проходять оформлення документів, перевірки, а потім уже встановленим порядком відправляються до навчальних центрів. Водночас посадовець спростував заяви про факти катування.

3 листопада Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень на місці конфлікту у Петропавлівській Борщагівці.

Також СБУ та Нацполіція затримали 13 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці.