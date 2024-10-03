"Я не герой и не мудак": после задержания в аэропорту Кракова Александр Усик написал стихотворение (видео)

Александр Усик после того, как его задержали в аэропорту Кракова решил написать стих, который был вдохновлен событиями и новостями вокруг его персоны.

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Украинский боксер Александр Усик через две недели после задержания в аэропорту в Кракове решил публично ответить на все слухи о его аресте. Видео-ответ в формате поэзии боксер опубликовал у себя на странице в Инстаграм.

"Дорогие друзья, много запросов, первое, привет мои английские друзья, я извиняюсь, я хочу поговорить с моими украинскими поклонниками. Возвращаюсь к своим. Много запросов, много чего наговорили. Правильно, неправильно. В стихах вам расскажу, что со мной произошло", — сказал Александр Усик.

Далее боксер зачитал собственное стихотворение, которое написал на фоне событий и обсуждений о его задержании.

"В стихах, а может в стихах,

Я хочу вам поведать информацию,

За что меня задержали?

Да просто так складывается.

Много шума наделал, своим поведением.

Многие наговорили, что будто был с бутылкой.

Сравнивать стали с чем попало -

Кто-то осудил, а кто-то поддержал сидя с дивана.

Благодарность каждому и всем за теплоту и мусор.

Я дальше по своей дороге пну, не буду брить усы.

Я смотрю на мир с благодарностью к Богу.

Желаю всем в жизни найти свою дорогу.

Я не герой и не мудак, а где-то посередине.

Желаю каждому из вас найти в себе человека", — сказал Усик.

Задержание Усика

Заметим, что задержали украинского боксера, 17 сентября, в аэропорту Каракова. Тогда в сети появилось фото на котором Усик в наручниках идет с правоохранителями. Оперативно в социальных сетях жена Александра Екатерина написала, что с ним все нормально. Впоследствии и сам боксер вышел на связь и объяснил, что произошло недоразумение, но уже все решили.

Событие быстро приобрело резонанс, что даже появилась реакция Президента Украины Владимира Зеленского, который выразил свое возмущение относительно его задержания.

Уже на следующий день компания Ryanair объяснили причину скандала и указали на виновника. Как оказалось, в аэропорту Кракова с участием украинского боксера Александра Усика стал инцидент с его товарищем, которому "было справедливо отказано в посадке на рейс", спутнику (господину Усику) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Усик поздравил жену с годовщиной свадьбы.

Кроме этого, Фокус писал, что Усик заявил, что хочет стать министром спорта Украины.