"Я не герой і не мудак": після затримання у аеропорту Кракова Олександр Усик написав вірш (відео)

Олександр Усик після того, як його затримали в аеропорту Кракова вирішив написати вірш, який був натхнений подіями і новинами навколо його персони.

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Український боксер Олександр Усик через два тижні після затримання в аеропорту у Кракові вирішив публічно відповісти на всі чутки про його арешт. Відеовідповідь у форматі поезії боксер опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

"Дорогі друзі, багато запитів, перше, привіт мої англійські друзі, я вибачаюсь, я хочу поговорити з моїми українськими шанувальниками. Повертаюся до своїх. Багато запитів, багато чогось наговореного. Правильно, неправильно. В віршах вам розкажу, що зі мною сталося", — сказав Олександр Усик.

Далі боксер зачитав власний вірш, який написав на фоні подій та обговорень про його затримання.

"В стіхах, а може у віршах,

Я хочу вам повідать інформацію,

За що затримали мене?

Та просто так складається.

Багато галасу навів, своєю поведінкою.

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало -

Хтось засудив, а хтось підтримав сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор.

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.

Дивлюсь на світ з подякою до Бога.

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині.

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — сказав Усик.

Затримання Усика

Зауважимо, що затримали українського боксера, 17 вересня, у аеропорту Каракова. Тоді в мережі з’явилося фото на якому Усик в кайданках іде з правоохоронцями. Оперативно в соціальних мережах дружина Олександра Катерина написала, що з ним все нормально. Згодом і сам Боксер вийшов на зв’язок і пояснив, що сталося непорозуміння, але вже все вирішили.

Подія швидко набула резонансу, що навіть з'явилася реакція Президента України Володимира Зеленського, який висловив своє обурення щодо його затримання.

Вже наступного дня компанія Ryanair пояснили причину скандалу і вказали на винуватця. Як виявилося, в аеропорту Кракова за участі українського боксера Олександра Усика стався інцидент з його товаришем, якому "було справедливо відмовлено у посадці на рейс", супутнику (пану Усику) не було відмовлено у посадці, однак він вирішив не сідати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Усик привітав дружину з річницею весілля.

Крім цього, Фокус писав, що Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України.