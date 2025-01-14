Стало известно, чем закончилось дело против стендапера Стенюка, который неудачно "пошутил" о мусульманах

Полиция Киева закрыла уголовное производство против стендап-комика Антона Стенюка, которого обвиняли в нарушении равноправия граждан из-за шутки о мусульманах. Производство прекратили из-за отсутствия состава преступления.

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Полиция Киева закрыла производство в отношении стендап-комика Антона Стенюка, которого обвиняли в нарушении равноправия граждан из-за шутки о мусульманах. Как пишет издание Интерфакс-Украина, по результатам досудебного расследования, производство было прекращено 6 декабря 2024 года из-за отсутствия состава уголовного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного кодекса Украины.

Скандал возник 25 сентября 2024 года, когда в социальных сетях распространили отрывок выступления Стенюка с неоднозначной шуткой: "Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек и понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи".

Шутка вызвала возмущение у представителей мусульманского сообщества, в частности председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, муфтия Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурата Сулейманова и военнослужащего Саида Исмагилова. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал проверку шутки на предмет разжигания религиозной вражды.

Антон Стенюк извинился за свое выступление в видеообращении, назвав шутку неуместной и неприемлемой. Он также удалил контент с этим фрагментом из своих социальных сетей.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций призвало публичных лиц к осторожности в высказываниях, которые могут повлиять на межкультурный и межрелигиозный диалог.

Напомним, ранее мы писали, что юмористка Лера Мандзюк назвала "тупенькими" детей с особыми потребностями.

Кроме этого, Фокус писал, что Лера Мандзюк осудила видео Тины Кароль в поезде: "Эта постановка, не соответствует ее статусу".