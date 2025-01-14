Стало відомо, чим закінчилася справа проти стендапера Стенюка, який невдало "пожартував" про мусульман

Поліція Києва закрила кримінальне провадження проти стендап-коміка Антона Стенюка, якого звинувачували у порушенні рівноправності громадян через жарт про мусульман. Провадження припинили через відсутність складу злочину.

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Поліція Києва закрила провадження стосовно стендап-коміка Антона Стенюка, якого звинувачували у порушенні рівноправності громадян через жарт про мусульман. Як пише видання Інтерфакс-Україна, за результатами досудового розслідування, провадження було припинено 6 грудня 2024 року через відсутність складу кримінального правопорушення, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального кодексу України.

Скандал виник 25 вересня 2024 року, коли у соціальних мережах поширили уривок виступу Стенюка з неоднозначним жартом: "Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина і розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються юдеї".

Жарт викликав обурення в представників мусульманської спільноти, зокрема голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, муфтія Духовного управління мусульман України "Умма" Мурата Сулейманова та військовослужбовця Саїда Ісмагілова. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював перевірку жарту на предмет розпалювання релігійної ворожнечі.

Антон Стенюк вибачився за свій виступ у відеозверненні, назвавши жарт недоречним та неприйнятним. Він також видалив контент із цим фрагментом зі своїх соціальних мереж.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій закликало публічних осіб до обережності у висловлюваннях, які можуть вплинути на міжкультурний та міжрелігійний діалог.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гумористка Лєра Мандзюк назвала "тупенькими" дітей з особливими потребами.

Крім цього, Фокус писав, що Лєра Мандзюк засудила відео Тіни Кароль у поїзді: "Ця постановка, не відповідає її статусу".