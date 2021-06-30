Россия искривляет данные расположения кораблей в Черном море, - InformNapalm

За последние 2 недели местоположение натовских кораблей отражалось неверно как минимум два раза.

Россия искривляет данные местоположения кораблей в Черном море. Об этом сообщает основатель InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

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По информации Бурко, РФ меняет данные автоматической системы распознавания AIS. Такие случаи были зафиксированы перед активной фазой Sea Breeze-2021. Они проанализировали данные с 18 июня по 30, которые показали несколько случаев неправильного отображения кораблей на карте.

18 июня в порт Одессы прибывают два корабля: HNLMS Evertsen из Нидерландов и HMS Defender из Великобритании. На следующий день, 19 июня, AIS начала показывать расположение этих кораблей у берегов оккупированного Крыма рядом с контролируемой оккупантами военно-морской базы в Севастополе. При этом судна не покидали одесский порт.

Перед ситуацией с Defender и Evertsen, в России постоянно призывали отказаться от учений Sea Breeze-2021. А 23 и 24 июня уже произошли инциденты с натовскими кораблями. В Минобороны РФ заявляли о предупредительном огне по Defender, а также поднимали в воздух истребители для "предупреждения нарушения границ" с Evertsen.

Последний случай произошел сегодня, 30 июня, в ряде российских СМИ появилась информация об американском эсминце USS Ross, который якобы собирался "вторгнуться" в морские воды оккупированного Крыма.

Напомним, в ВМС США опровергли движение эсминца USS Ross в оккупированный Крым, опубликовав фото у причала одесского порта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проход эсминца HMS Defender в морских водах Украины является провокацией США и Британии.