Росія викривляє дані розташування кораблів у Чорному морі, — InformNapalm

За останні 2 тижні розташування натовських кораблів відбивалося неправильно мінімум двічі.

Росія викривляє дані місця розташування кораблів у Чорному морі. Про це повідомляє засновник InformNapalm Роман Бурко у Facebook.

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За інформацією Бурко, РФ змінює дані автоматичної системи розпізнавання AIS. Такі випадки були зафіксовані перед активною фазою Sea Breeze-2021. Вони проаналізували дані з 18 червня по 30, які показали кілька випадків неправильного відображення кораблів на карті.

18 червня в порт Одеси прибувають два кораблі: HNLMS Evertsen із Нідерландів і HMS Defender із Великобританії. Наступного дня, 19 червня, AIS почала показувати розташування цих кораблів біля берегів окупованого Криму поруч із контрольованою окупантами військово-морською базою в Севастополі. При цьому судна не покидали одеський порт.

Перед ситуацією з Defender та Evertsen, у Росії постійно закликали відмовитися від навчань Sea Breeze-2021. А 23 і 24 червня вже відбулися інциденти з натовськими кораблями. У Міноборони РФ заявляли про попереджувальний вогонь по Defender, а також піднімали в повітря винищувачі для "запобігання порушення меж" з Evertsen.

Останній випадок стався сьогодні, 30 червня, у низці російських ЗМІ зʼявилася інформація про американський есмінець USS Ross, який нібито збирався "вторгнутися" в морські води окупованого Криму.

Нагадаємо, у ВМС США спростували рух есмінця USS Ross в окупований Крим, опублікувавши фото біля причалу одеського порту.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що прохід есмінця HMS Defender у морських водах України є провокацією США та Британії.