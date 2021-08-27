"Сегодня я видел конец света": выживший после взрывов в Кабуле рассказал о пережитом (видео)

В момент мощного взрыва бывшему сотруднику международной группы развития показалось, что у него разорваны барабанные перепонки.

В четверг, 26 августа бывший сотрудник международной группы развития, имеющий специальную иммиграционную визу в США, присоединился к тысячам людей в аэропорту Кабула в надежде сесть на один из рейсов, пишет Reuters.

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По словам мужчины, он простоял около десяти часов у ворот аэропорта. Около пяти вечера по местному времени прогремел мощный взрыв.

"Как будто кто-то вырывал землю из-под моих ног. На мгновение мне показалось, что у меня разорваны барабанные перепонки, и я потерял слух", – рассказал мужчина.

Он рассказал, что видел тела и части тел, "летящие в воздухе как торнадо".

"Невозможно увидеть конец света в этой жизни, но сегодня я был его свидетелем, видел это собственными глазами", – поделился впечатлениями очевидец взрыва.

Мужчина говорит, что физически он не пострадал, однако испытал сильнейшее психологическое потрясение.

"Не думаю, что душевная травма и шок, которые я получил от взрыва, когда-либо позволят мне жить нормальной жизнью", – считает он.

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Также свидетель происшествия рассказал агентству, что после взрыва некому было перевезти раненых в больницу, а "трупы лежали на дороге и в канализационном канале".

Напомним, первый сильный взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Кабула, после чего стали слышны автоматные очереди.

Второй взрыв произошел около отеля Baron в Кабуле – месте сбора американских военнослужащих, готовых к эвакуации.

Ответственность за теракты в Кабуле взяло на себя "Исламское государство".

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что США нанесут удары по руководству группировки "Исламское государство".

По состоянию на утро, 27 августа число жертв в результате масштабного теракта в аэропорту Кабула превысило 100 человек.