"Сьогодні я бачив кінець світу": вижилий після вибухів у Кабулі розповів про пережите (відео)

У момент потужного вибуху колишньому співробітнику міжнародної групи розвитку здалося, що в нього розірвані барабанні перетинки.

У четвер, 26 серпня, колишній співробітник міжнародної групи розвитку, який має спеціальну імміграційну візу в США, приєднався до тисяч людей в аеропорту Кабула в надії сісти на один із рейсів, пише Reuters.

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За словами чоловіка, він простояв майже десять годин біля воріт аеропорту. Приблизно о п'ятій вечора за місцевим часом прогримів потужний вибух.

"Наче хтось виривав землю з-під моїх ніг. На мить мені здалося, що в мене розірвані барабанні перетинки, і я втратив слух", — розповів чоловік.

Він розповів, що бачив тіла і частини тіл, які "летять в повітрі як торнадо".

"Неможливо побачити кінець світу в цьому житті, але сьогодні я був його свідком, бачив це на власні очі", — поділився враженнями очевидець вибуху.

Чоловік каже, що фізично він не постраждав, проте відчув сильне психологічне потрясіння.

"Не думаю, що душевна травма і шок, які я отримав від вибуху, коли-небудь дозволять мені жити нормальним життям", — вважає він.

[ + – ] Вибухи в Кабулі

Також свідок події розповів агентству, що після вибуху не було кому перевезти поранених до лікарні, а "трупи лежали на дорозі й у каналізаційному каналі".

Нагадаємо, перший потужний вибух прогримів неподалік від аеропорту Кабула, після чого було чути автоматні черги.

Другий вибух стався біля готелю Baron у Кабулі — місці збору американських військовослужбовців, готових до евакуації.

Відповідальність за теракти в Кабулі взяла на себе "Ісламська держава".

У відповідь на це президент США Джо Байден заявив, що США завдадуть ударів по керівництву угруповання "Ісламська держава".

Станом на ранок 27 серпня кількість жертв унаслідок масштабного теракту в аеропорту Кабула перевищила 100 осіб.