"Ситуация нормализуется": "Укроборонпром" о ситуации на Харьковском авиазаводе (фото)

6 сентября на заводе планируется забастовка рабочих из-за долгов по зарплате, увольнений и отсутствия восстановления серийного производства.

Госконцерн "Укроборонпром", вероятно, отреагировал на сообщение о готовящейся забастовке на Харьковском авиазаводе. Заявление о ситуации на предприятии опубликовано на сайте госконцерна.

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В пресс-службе утверждают, что ситуация на предприятии улучшается. С мая сотрудникам начали регулярно выплачивать зарплаты, более того, рабочим погасили задолженность по выплате зарплаты за апрель и май 2020 года. Утверждается, что выплата долгов — заслуга гендиректора авиазавода Александра Кривоконя, которого назначили 19 апреля.

Предприятие реанимировало сотрудничество с Египтом, и в конце июня был подписан контракт на обслуживание самолетов Минобороны страны. На заводе уже изготовило партию запчастей и деталей к Ан-74. В ближайшее время на завод поступит самолет, который должен загрузить предприятие работой до конца года.

Сообщается, что Харьковскому авиазаводу удалось расширить сотрудничество с "Мотор Сич", на предприятии будет налажено производство хвостовой части и фюзеляжа к вертолету. Готовится достройка двух Ан-140, которые купило в лизинг "Мотор Сич".

"Антикризисные меры, которые предпринимаются на авиапредприятии последние месяцы прежде всего обеспечивают выплату текущей заработной платы рабочему коллективу. Все средства, которые удается сегодня заработать, направляются в первую очередь на оплату труда работникам ", — сообщил гендиректор.

[ + – ] ХАЗ-30 и Ан-74

Он добавил, что если бы государство списало часть долгов по облигациям и коммунальным услугам, то коммерческую задолженность и по зарплатам он бы смог погасить. Также на ХАЗ планируют выпускать около 100 самолетов малой авиации, цены на которую в мире существенно возросли.

В то же время согласно информации Defense Express, долги по зарплате лишь растут. В 2015 году, когда авиазавод передали в "Укроборонпром", долги были 52 млн. В 2019 году во время визита Зеленского на предприятие долги были 205,7 млн гривен (16 августа 2019). 19 апреля 2021 года, когда назначили Кривоконя долги, увеличились до 239 млн гривен, а по состоянию на 1 мая задолженность составила 252 млн. Ныне сумма задолженности выросла до 263 млн.

Напомним, работники Харьковского авиазавода планируют выйти на забастовку 6 сентября из-за долгов по зарплате, отсутствия серийного производства и массовых увольнений.

В июне 2021 года гендиректор Харьковского авиазавода заявил, что завод ничего не может строить из-за отсутствия кадров. Хотя перед этим заявлялось о планах выйти из кризиса проведя импортозамещение для достройки Ан-74 и Ан-140.