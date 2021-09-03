"Ситуація нормалізується": "Укроборонпром" про ситуацію на Харківському авіазаводі (фото)

6 вересня на заводі планується страйк робітників через борги по зарплаті, звільнення і відсутність відновлення серійного виробництва.

Держконцерн "Укроборонпром", імовірно, відреагував на повідомлення про підготовку страйку на Харківському авіазаводі. Заяву про ситуацію на підприємстві опубліковано на сайті держконцерну.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У пресслужбі стверджують, що ситуація на підприємстві поліпшується. З травня співробітникам почали регулярно виплачувати зарплати, більш того, робочим погасили заборгованість з виплати зарплати за квітень і травень 2020 року. Стверджується, що виплата боргів — заслуга гендиректора авіазаводу Олександра Кривоконя, якого призначили 19 квітня.

Підприємство реанімувала співпрацю з Єгиптом, і в кінці червня був підписаний контракт на обслуговування літаків Міноборони країни. На заводі вже виготовили партію запчастин і деталей до Ан-74. Найближчим часом на завод надійде літак, який повинен завантажити підприємство роботою до кінця року.

Повідомляється, що Харківському авіазаводу вдалося розширити співпрацю з "Мотор Січ", на підприємстві буде налагоджено виробництво хвостової частини і фюзеляжу до вертольота. Готується добудова двох Ан-140, які купило в лізинг "Мотор Січ".

"Антикризові заходи, які вживаються на авіапідприємстві останні місяці насамперед забезпечують виплату поточної заробітної плати робочому колективу. Всі кошти, які вдається сьогодні заробити, направляються в першу чергу на оплату праці працівникам", — повідомив гендиректор.

[ + – ] ХАЗ-30 і Ан-74

Він додав, що якби держава списала частину боргів по облігаціях і комунальні послуги, то комерційну заборгованість і зарплати він би зміг погасити. Також на ХАЗ планують випускати близько 100 літаків малої авіації, ціни на яку в світі істотно зросли.

У той же час згідно з інформацією Defense Express, борги із зарплати лише зростають. У 2015 році, коли авіазавод передали в "Укроборонпром", борги були 52 млн. У 2019 під час візиту Зеленського на підприємство борги були 205,7 млн гривень (16 серпня 2019). 19 квітня 2021 року, коли призначили Кривоконя, борги збільшилися до 239 млн гривень, а станом на 1 травня заборгованість склала 252 млн. Нині сума заборгованості зросла до 263 млн.

Нагадаємо, працівники Харківського авіазаводу планують вийти на страйк 6 вересня через борги із зарплати, відсутність серійного виробництва і масові звільнення.

У червні 2021 року гендиректор Харківського авіазаводу заявив, що завод нічого не може будувати через відсутність кадрів. Хоча перед цим заявлялося про плани вийти з кризи, провівши імпортозаміщення для добудови Ан-74 і Ан-140.