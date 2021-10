"Сжигают много топлива": НАТО планирует построить танки и самолеты на солнечных батареях

Солнечные панели не только сократят загрязнение воздуха, но и сделают технику независимой от поставок, что критически важно в "горячих точках".

К 2030 году НАТО может построить более экологичные танки, самолеты и корабли, работающие на солнечных батареях. Такую инициативу главный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг выдвинул на семинаре, посвященном новым идеям, пишет официальный сайт.

Представитель организации обратил внимание, что боевая техника сильно вредит окружающей среде, а потому предложил задуматься над альтернативными источниками энергии. В частности, военные машины превосходят некоторые страны по выделению углекислого газа.

"Мы знаем, что тяжелые боевые танки, истребители и военно-морские корабли потребляют много ископаемого топлива, вызывают парниковый эффект и выделяют СО2, и поэтому нам нужно изучить, как мы можем сократить эти выбросы с помощью альтернативных видов топлива, солнечных батарей и других способов", — заявил Йенс Столтенберг.

По мнению секретаря, внедрение новых технологий не только снизит потребление ресурсов и загрязнение воздуха, но также значительно повысит эффективность войск НАТО. Используя солнечные батареи, военные сделают танки независимыми от поставок топлива, которые являются критической проблемой во время операций в отдаленных регионах — машины смогут заряжаться прямо от солнца.

Согласно отчету организации Scientists for Global Responsibility, углеродный след военных Евросоюза в 2019 году составил более 24,8 миллиона тонн углекислого газа (СО2) — это сравнимо с ежегодными выбросами примерно 14 миллионов автомобилей. Исследование The Conversation показало, что армия США вредит экологии сильнее 140 стран вместе взятых. Как выяснило The National News, выбросы СО2 от 60-тонного американского танка Abrams эквивалентны 10 автомобилям Mercedes-Benz. При этом танковая дивизия США ежедневно тратит до 1,8 миллиона литров топлива.

По мнению аналитиков издания Interesting Engineering, в настоящий ммомент солнечные батареи не смогут обеспечить танк необходимым количеством энергии, хотя эти технологии активно развиваются. Например, не так давно придумали перовскитные элементы, обеспечивающие достаточно большую эффективность и долговечность панелей. Несмотря на значительный прогресс, пока нет даже автомобилей с полноценной зарядкой от Солнца — наибольших успехов достигла the Light Year One, машины которой развивают скорость около 12 км/ч.

Ранее писали, что весь мир можно обеспечить солнечной энергией, если покрытить крыши всех домов. Ученые насчитали 200 тысяч квадратных километров крыш, которые можно оборудовать под домашние электростанции. Предполагается, что к 2050 году солнечные панели обеспечат до 50% всей электроэнергии, необходимой человечеству.