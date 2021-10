"Витрачають багато палива": НАТО планує побудувати танки і літаки на сонячних батареях

Сонячні панелі не тільки скоротять забруднення повітря, але і зроблять техніку незалежною від постачань, що критично важливо в "гарячих точках".

До 2030 року НАТО може побудувати більш екологічні танки, літаки і кораблі, що працюють на сонячних батареях. Таку ініціативу головний секретар Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг висунув на семінарі, присвяченому новим ідеям, пише офіційний сайт.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Представник організації звернув увагу, що бойова техніка сильно шкодить навколишньому середовищу, а тому запропонував подумати над альтернативними джерелами енергії. Зокрема, військові машини перевершують деякі країни щодо виділення вуглекислого газу.

"Ми знаємо, що важкі бойові танки, винищувачі і військово-морські кораблі споживають багато викопного палива, викликають парниковий ефект і виділяють СО2, і тому нам потрібно вивчити, як ми можемо скоротити ці викиди за допомогою альтернативних видів палива, сонячних батарей і інших способів", — заявив Йенс Столтенберг.

На думку секретаря, впровадження нових технологій не тільки знизить споживання ресурсів і забруднення повітря, але також значно підвищить ефективність військ НАТО. Використовуючи сонячні батареї, військові зроблять танки незалежними від поставок палива, які є критичною проблемою під час операцій у віддалених регіонах — машини зможуть заряджатися прямо від сонця.

Згідно зі звітом організації Scientists for Global Responsibility, вуглецевий слід військових Євросоюзу в 2019 році склав більше 24,8 мільйона тонн вуглекислого газу (СО2) — це можна порівняти з щорічними викидами приблизно 14 мільйонів автомобілів. Дослідження The Conversation показало, що армія США шкодить екології сильніше 140 країн разом узятих. Як з'ясувало The National News, викиди СО2 від 60-тонного американського танка Abrams еквівалентні 10 автомобілів Mercedes-Benz. При цьому танкова дивізія США щодня витрачає до 1,8 мільйона літрів палива.

На думку аналітиків видання Interesting Engineering, на поточний ммомент сонячні батареї не зможуть забезпечити танк необхідною кількістю енергії, хоча ці технології активно розвиваються. Наприклад, не так давно придумали перовскітні елементи, що дарують досить велику ефективність і довговічність панелей. Незважаючи на значний прогрес, поки немає навіть автомобілів з повноцінною зарядкою від Сонця — найбільших успіхів досягла the Light Year One, машини якої розвивають швидкість близько 12 км/ч.

Раніше писали, що весь світ можна забезпечити сонячною енергією, якщо покриття даху всіх будинків. Вчені нарахували 200 тисяч квадратних кілометрів дахів, які можна обладнати під домашні електростанції. Передбачається, що до 2050 року сонячні панелі забезпечать до 50% всієї електроенергії, необхідної людству.