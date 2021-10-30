"Кто-то в ОП нервничает". Бутусов заявил, что ВСУ освободили Старомарьевку (видео)

По словам Юрия Бутусова, украинские защитники перекрыли трасу и установили блокпост. Сами же военные отрицают смену позиций.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военнослужащие полностью взяли под контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Он написал об этом в Facebook, прикрепив видео.

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По его словам, бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" оборудовали блокпост и новые оборонительные позиции по просьбам жителей Старомарьевки, "обеспокоенных угрозами российских оккупантов" и регулярными обстрелами с их стороны. Теперь ВСУ должны обеспечить работу органов власти, которым предстоит решать гуманитарные проблемы. Кроме того, над знаком при въезде в село подняли национальный флаг Украины, что и показано на видео. Согласно Минским договоренностям, Старомарьевка находится в "серой" зоне.

Юрий Бутусов утверждает, что украинские силы взяли село без потерь, ведь российские войска не посмели их атаковать. Однако оккупанты "в отместку" обстреляли село Гранитное. По информации автора, в результате погиб мастер-сержант 93-й бригады Георгий Халиков.

"Контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России и получили российские паспорта", — написал Юрий Бутусов и добавил, что виновные будут наказаны за сотрудничество с оккупантами.

Пресс-служба 93-й бригады "Холодный Яр" в Facebook опровергла слова Юрия Бутусова и призвала не поддаваться провокация и "информационной пропаганде оккупантов". Согласно сообщению, на сегодняшний день ни одного их бойца в Старомарьевке нет. 26 октября военнослужащие по просьбе местной администрации заняли точки на окраине села для защиты гуманитарной группы и гражданского населения. В тот же день все военные покинули населенный пункт и вернулись на прежние позиции, а сейчас несут службу на передовой, соблюдая Минские договоренности.

[ + – ] Пост 93-й ОМБр о ситуации в Старомарьевке Фото: Скриншот

"Никаких изменений в расположении подразделений 93-й бригады не происходит", — подчеркнула пресс-служба.

В комментариях к своему посту Юрий Бутусов подчеркнул, что 93-я бригада не упоминает и прямо не опровергает его сообщение. По его словам, позиции оборудовали за пределами села, а кроме того перекрыли дорогу, ведущую на оккупированную территорию.

[ + – ] Комментарии под постом Юрия Бутусова Фото: Скриншот

"Сделали заявление, потому что кто-то в ОП очень нервный", — отметил журналист. — "Я не на месте, и не могу Вам точно сообщить обстановку на сейчас. Но то, что произошло так как я написал — это точно".

Волонтер Роман Доник в своем Facebook раскритиковал Юрия Бутусова. По его словам, военнослужащие записали видео для личного архива во время разведки и мероприятий по разминированию перед работой гуманитарной миссии.

[ + – ] Пост Романа Доника Фото: Скриншот

"Можно было бы посмеяться, если б не было так грустно. Бутусов после увольнения своего ставленника, капитулянта Хомчака, опять занялся любимым делом — подставлять и дискредитировать руководство ВСУ", — утверждает Роман Доник.

26 октября СМИ сообщили об освобождении села Старомарьевка украинскими войсками, по состоянию на 2020 год в нем жили 150 человек. Пресс-центра штаба ООС вскоре разместил опровержение, согласно которому Россия "вбросила" информацию, чтобы обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

В тот же день стало известно, что ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, которая вела огонь по Гранитному. Волонтер Роман Доник опубликовал соответствующее видео, его подлинность подтвердил Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Представитель МИД Германии Андреа Зассе раскритиковала Россию у Украину за использование БПЛА, ведь по Минским соглашениям их могут применять только мониторинговая миссия ОБСЕ.

Писали также, что информацию о захвате Старомарьевки распространяли телеграм-каналы и СМИ, подконтрольные российским боевикам. Они утверждали, будто украинские военные установили государственный флаг на здании магазина в Старомарьевке. Появилось также видео от местных жителей, которые заявили о выводе оккупационных войск до предполагаемого наступления ВСУ.