"Дехто у ОП нервується". Бутусов заявив, що ЗСУ звільнили Старомаріївку (відео)

За словами Юрія Бутусова, українські захисники перекрили трасу та встановили блокпост. Самі ж військові заперечують зміну позицій.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські військовослужбовці повністю взяли під контроль село Старомар'ївка на Донеччині. Він написав про це у Facebook, прикріпивши відео.

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За його словами, бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" обладнали блокпост і нові оборонні позиції на прохання мешканців Старомар'ївки, "стурбовані погрозами російських окупантів" та регулярними обстрілами з їхнього боку. Тепер ВСУ мають забезпечити роботу органів влади, які мають вирішувати гуманітарні проблеми. Крім того, над знаком під час в'їзду до села підняли національний прапор України, що й показано на відео. Згідно з Мінськими домовленостями, Старомар'ївка знаходиться в "сірій" зоні.

Юрій Бутусов стверджує, що українські сили взяли село без втрат, адже російські війська не наважилися їх атакувати. Проте окупанти "на помсту" обстріляли село Гранітне. За інформацією автора, у результаті загинув майстер-сержант 93-ї бригади Георгій Халіков.

"Контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень у російських ЗМІ, що нібито 37 мешканців села є громадянами Росії та отримали російські паспорти", — написав Юрій Бутусов і додав, що винні будуть покарані за співпрацю з окупантами.

Прес-служба 93-ї бригади "Холодний Яр" у Facebook спростувала слова Юрія Бутусова та закликала не піддаватися провокації та "інформаційній пропаганді окупантів". Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день жодного їхнього бійця у Старомар'ївці немає. 26 жовтня військовослужбовці на прохання місцевої адміністрації посіли крапки на околиці села для захисту гуманітарної групи та цивільного населення. Того ж дня всі військові покинули населений пункт і повернулися на колишні позиції, а зараз несуть службу на передовій, дотримуючись Мінських домовленостей.

[ + – ] Посада 93-ї ОМБр про ситуацію в Старомар'ївці Фото: Скриншот

"Ніяких змін у положенні підрозділів 93-ї бригади не відбувається", — наголосила прес-служба.

У коментарях до своєї посади Юрій Бутусов підкреслив, що 93 бригада не згадує і прямо не спростовує його повідомлення. За його словами, позиції обладнали за межами села, а також перекрили дорогу, що веде на окуповану територію.

[ + – ] Коментарі під постом Юрія Бутусова Фото: Скриншот

"Зробили заяву, бо дехто у ОП дуже нервовий", — зазначив журналіст. — "Я не на місці, і не можу вам точно повідомити обстановку на зараз. Але те, що сталося так як я написав — це точно".

Волонтер Роман Донік у своєму Facebook розкритикував Юрія Бутусова. За його словами, військовослужбовці записали відео для особистого архіву під час розвідки та заходів щодо розмінування перед роботою гуманітарної місії.

[ + – ] Пост Романа Доніка Фото: Скриншот

"Можна було б посміятися, якби не було так сумно. Бутусов після звільнення свого ставленика, капітулянта Хомчака знову зайнявся улюбленою справою — підставляти і дискредитувати керівництво ВСУ", — стверджує Роман Донік.

26 жовтня ЗМІ повідомили про звільнення села Старомаріївка українськими військами, станом на 2020 рік у ньому мешкало 150 осіб. Прес-центр штабу ООС незабаром розмістив спростування, згідно з яким Росія "вкинула" інформацію, щоб звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування.

У той же день стало відомо, що ЗСУ вперше застосували безпілотник Bayraktar TB2 для знищення ворожої артилерії, яка вела вогонь по Гранітному. Волонтер Роман Донік опублікував відповідне відео, його достовірність підтвердив Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті. Представник МЗС Німеччини Андреа Зассе розкритикувала Росію в Україні за використання БПЛА, адже за Мінськими угодами їх можуть застосовувати лише моніторингова місія ОБСЄ.

Писали також, що інформацію про захоплення Старомар'ївки поширювали телеграм-канали та ЗМІ, підконтрольні російським бойовикам. Вони стверджували, що українські військові встановили державний прапор на будівлі магазину в Старомар'ївці. З'явилося також відео від місцевих жителів, які заявили про виведення окупаційних військ до ймовірного наступу ЗСУ.