ВСК признало проведение операции по "вагнеровцам", но кто ее отменил - не выяснили

По словам главы временной следственной комиссии Безуглой, операцию инициировали летом 2020 года, а готовить документы по наемникам начали только после их задержания в Минске.

Глава Временной следственной комиссии и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что спецоперация по "вагнеровцам" была запланирована летом 2020 года. Приказа по ее отмене со стороны президента Зеленского не было. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ВРУ.

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По словам Безуглой, президент Зеленский не давал приказа отменять задержание "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдавать подобный приказ. Со стороны Украины также не было утечек информации.

[ + – ] Марьяна Безуглая утверждает, что операцию начали планировать летом 2020 года.

Согласно выводам ВСК, операцию не мог инициировать 5 президент Украины Петр Порошенко, потому что операцию начали планировать летом 2020 года. С 2018 года проводилась разведка в отношении российских наемников из "Вагнер" и "Мар", которые совершали преступления на востоке Украины.

Документацию по задержанию наемников "Вагнера" начали готовить уже после того, как их задержали в Минске. Исходя из произошедших событий, Безуглая заявила, что временная следственная комиссия рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки.

Что известно об операции по захвату "Вагнеровцев"?

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника, среди которых были и "вагнеровцы". Впоследствии их передали российским спецслужбам. В августе стала появляться информация, что боевиков задержали по инициативе Украины. Это была спецоперация Украины с иностранными спецслужбами.

Наемников должны были задержать в Киеве, но план провалился из-за "сотрудника ОП, который "слил" информацию в РФ".

В Офисе президента сперва отрицали наличие операции. Но позднее Зеленский заявил, что обсуждал вопрос с Лукашенко.

После формирования ВСК по делу "вагнеровцев", Безуглая заявляла, что спецоперации не было, но было "спецмероприятие" по этому кейсу. Цель — "выманивать боевиков из РФ в другую страну, где их бы арестовали".

Расследователи Bellingcat анонсировали выход расследования по делу "вагнеровцев" на этой неделе. В нему будет подробно описана операция, и причины ареста российских наемников.

Ранее Безуглая заявляла, что в РФ знали о планах Украины по ЧВК "Вагнера" еще на стадии сбора информации. ФСБ РФ давно контролировали ситуацию.