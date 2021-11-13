Bellingcat анонсировали выход расследования по делу "вагнеровцев"

Расследователи утверждают, что отчет будет опубликован в начале следующей недели. В нем в хронологическом порядке расскажут о подготовке, проведении и срыве операции по членам ЧВК "Вагнер" в июле прошлого года.

Текстовая версия расследования журналистов международной организации Bellingcat о прошлогодней спецоперации по задержанию под Минском бойцов ЧВК "Вагнер", о которой так много писали и говорили, появится уже через несколько дней. Об этом сообщает международная группа расследователей Bellingcat на своей странице в Twitter.

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"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором будут подробно описаны причины ареста 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", – говорится в публикации.

Расследование по "вагнеровцам" — что известно?

Обнародование отчета переносилось практически полгода. Ведущий журналист Bellingcat Христо Грозев обещал, что он будет опубликован еще в мае, однако по разным причинам дата откладывалась.

В материале речь пойдет о хронике событий, которые предшествовали задержанию группы "вагнеровцев" 29 июля 2020 года под Минском. Белорусские правоохранители заявляли тогда, что эти люди прибыли "для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами".

Что за "вагнергейт"?

Позже выяснилось, что часть из задержанных боевиков воевали на Донбассе и некоторые из них могли быть причастны к трагедии малазийского Боинга. Офис генпрокурора Украины обратился к белорусским коллегам с просьбой выдать Украине 28 человек, однако ответа не получил, а 14 августа стало известно, что почти всех, кого арестовали, вернули в Россию.

Таким образом сорвалась спецоперация, которую украинские спецслужбы готовили очень тщательно. В рамках нее боевиков хотели нанять якобы для охраны вышек в Венесуэле. Они должны были из Минска вылететь в Стамбул, однако в Украине самолет должны были посадить якобы из-за плохого самочувствия пассажира, после чего боевиков задержал бы украинский спецназ и доставил для проведения расследования и свершения правосудия.

По словам Юрия Бутусова, о спецоперации доложили в Офис президента, где вскоре состоялось закрытое совещание при участии Владимира Зеленского, Андрея Ермака, представителей силовых структур, после чего было предложено отложить спецоперацию.

"Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел, – она не случилась, потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо откладывать это на несколько дней, потому что шел переговорный процесс. Вот это решение, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы – ареста этих людей, из которых 7 или 8 стали бы очень важными свидетелями по Боингу (МН17) в Гааге", – сказал Христо Грозев.

Вскоре в СМИ и соцсетях появилась информация о возможной причастности к сливу спецоперации Офиса президента, однако в ОПУ опровергли обвинения, назвав подобные слухи "вымыслом".

Ранее Грозев говорил о том, что текстовая версия "Вангергейта" выйдет перед фильмом, который обещает быть длинным, детальным и покажет историю срыва спецоперации.