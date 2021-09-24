"Кто-то совершил критическую ошибку", — журналист Bellingcat о срыве захвата "вагнеровцев"

Грозев считает, что Украина могла превратить историю с ЧВК "Вагнера" в плюс для себя, опубликовав тысячи минут разговоров и признаний российских наемников для Гааги.

Появились новые подробности срыва захвата "вагнеровцев", который, по данным телеканала CNN, разрабатывали почти 18 месяцев. Детали сообщил главный расследователь журналистской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью НВ.

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По его словам, среди наемников, которых пытались завербовать украинские разведчики, трое могут быть причастны к трагедии MH17 в небе над Донбассом.

Христо Грозев рассказал, что двое "вагнеровцев" на собеседовании хвастались, что присутствовали на месте пуска ракеты, однако их слова не подтверждаются. Еще один мужчина по неизвестным причинам отказался ехать в Беларусь.

"Он в интервью-собеседовании пытался убедить своих "кураторов", что его надо взять на работу. Тогда он рассказал о том, что сопровождал конвой с Буками и в управленческой роли занимался конвоями этих Буков с границы Украины и России до распределительного места в Луганской области. Он даже называл своих кураторов из ГРУ, которые ему давали инструкции. Он был бы самым ценным из всех свидетелей, но он не поехал", — подчеркнул расследователь Bellingcat и добавил, что много ценной информации можно получить во время длительных разговоров-собеседований, в ходе которых наемники рассказывают о своих "подвигах" на украинских территориях.

По словам Грозева, российские наемники, которых вербовали спецслужбы Украины, присылали фотографии и видеозаписи со сбитой украинской авиацией. Некоторые "вагнеровцы" называли сколько было убитых и раненых по их личным подсчетам со стороны украинской армии.

Однако, как предупредил Христо Грозев, не все фотографии и видеозаписи можно использовать в качестве доказательств в суде, поскольку не на всех кадрах видны лица авторов преступлений.

"Возможно, они хвастались чужими "подвигами". А с другой стороны, рассказы есть рассказы. Очень важно, чтобы все (доказательства — ред.) целостно подтверждали друг друга. Есть слова этих людей; есть видео, которое они показывают; можно отследить геолокацию, можно проверить метаданные", — продолжил расследователь Bellingcat.

Христо Грозев предположил, что провал захвата "вагнеровцев" могли спровоцировать легитимные, однако ошибочные действия властей Украины. Расследователь также не понимает, почему даже полусорванную операцию с телефонными звонками и признаниями наемников не превратили в "плюс для Украины".

"Нельзя говорить обязательно о том, что кто-то "слил" эту операцию, а скорее всего — совершил тактическую и стратегическую ошибку, но она критическая. Называя операцию операцией; публикуя сразу все звонки; тысячи минут слов признаний наемников — это дало бы доказательственную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в том числе в Гааге и Страсбурге. Для меня важнее всего было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб, потому что все это прошло мимо их, они ничего не поняли", — продолжил Грозев и добавил, что Bellingcat до сих пор не получила официального ответа от украинских властей по операции с "вагнеровцами".

Ранее Фокус сообщал, что расследователи Bellingcat приезжали в Киев для подготовки фильма по "вагнеровцам". Также мы рассказывали, что телеканал CNN выпустил мини-расследование по кейсу с ЧВК "Вагнера". По данным американских журналистов, украинская разведка проводила операцию по вербовке и задержанию российских боевиков с ведома и поддержки США.

По версии временной следственной комиссии (ВСК, ТСК) Верховной Рады Украины, спецоперация по посадке самолета с "вагнеровцами" в Киеве не планировалась, а СБУ только в июле 2020 года начала "спецмероприятие" с целью выманить наемников с территории России. Глава ТСК Марьяна Безуглая также заявила, что российская разведка знала о плане Украины по ЧВК "Вагнера" еще на стадии сбора информации.