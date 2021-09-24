"Хтось зробив критичну помилку", — журналіст Bellingcat про зрив захоплення "вагнерівців"

Грозев вважає, що Україна могла перетворити історію з ПВК "Вагнера" в плюс для себе, опублікувавши тисячі хвилин розмов і зізнань російських найманців для Гааги.

З'явилися нові подробиці зриву захоплення "вагнерівців", яке, за даними телеканалу CNN, розробляли майже 18 місяців. Деталі повідомив головний розслідувач журналістської організації Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю НВ.

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За його словами, серед найманців, яких намагалися завербувати українські розвідники, троє можуть бути причетні до трагедії MH17 в небі над Донбасом.

Христо Грозев розповів, що двоє "вагнерівців" на співбесіді хвалилися, що були присутні на місці пуску ракети, проте їхні слова не підтверджуються. Ще один чоловік із невідомих причин відмовився їхати в Білорусь.

"Він в інтерв'ю-співбесіді намагався переконати своїх "кураторів", що його треба взяти на роботу. Тоді він розповів про те, що супроводжував конвой із Буками і в управлінській ролі займався конвоями цих Буків із кордону України та Росії до розподільного місця в Луганській області. Він навіть називав своїх кураторів з ГРУ, які йому давали інструкції. Він був би найціннішим із усіх свідків, але він не поїхав", — підкреслив розслідувач Bellingcat і додав, що багато цінної інформації можна отримати під час тривалих розмов-співбесід, під час яких найманці розповідають про свої "подвиги" на українських територіях.

За словами Грозева, російські найманці, яких вербували спецслужби України, надсилали фотографії та відеозаписи зі збитою української авіацією. Деякі "вагнерівці" називали, скільки було убитих і поранених за їхніми особистими підрахунками з боку української армії.

Однак, як попередив Христо Грозев, не всі фотографії та відеозаписи можна використовувати в якості доказів у суді, оскільки не на всіх кадрах видно обличчя авторів злочинів.

"Можливо, вони хвалилися чужими "подвигами". А з іншого боку, розповіді є розповіді. Дуже важливо, щоб всі (докази — ред.) цілісно підтверджували один одного. Є слова цих людей; є відео, яке вони показують; можна відстежити геолокацію, можна перевірити метадані", — продовжив розслідувач Bellingcat.

Христо Грозев припустив, що провал захоплення "вагнерівців" могли спровокувати легітимні, проте помилкові дії влади України. Розслідувач також не розуміє, чому навіть напів зірвану операцію з телефонними дзвінками та зізнаннями найманців не перетворили на "плюс для України".

"Не можна говорити обов'язково про те, що хтось "злив" цю операцію, а швидше за все — зробив тактичну та стратегічну помилку, але вона критична. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців — це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз йдуть, в тому числі в Гаазі та Страсбурзі. Для мене важливіше за все було б показати, наскільки принизливою ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли", — продовжив Грозев і додав, що Bellingcat до сих пір не отримала офіційної відповіді від української влади щодо операції з "вагнерівцями".

Раніше Фокус повідомляв, що розслідувачі Bellingcat приїжджали до Києва для підготовки фільму про "вагнерівців". Також ми розповідали, що телеканал CNN випустив мінірозслідування щодо кейсу з ПВК "Вагнера". За даними американських журналістів, українська розвідка проводила операцію з вербування та затримання російських бойовиків із відома та підтримки США.

За версією тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України, спецоперація з посадки літака з "вагнерівцями" в Києві не планувалася, а СБУ тільки в липні 2020 року почала "спецзахід" з метою виманити найманців із території Росії. Глава ТСК Мар'яна Безугла також заявила, що російська розвідка знала про план України з ПВК "Вагнера" ще на стадії збору інформації.