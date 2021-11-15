ТСК визнала проведення операції щодо "вагнерівців", але хто її скасував — не з'ясували (фото)

За словами голови тимчасової слідчої комісії Безуглої, операцію ініціювали влітку 2020 року, а готувати документи щодо найманців почали лише після їхнього затримання в Мінську.

Голова Тимчасової слідчої комісії та нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що спецоперація щодо "вагнерівців" була запланована влітку 2020 року. Наказу щодо її скасування з боку президента Зеленського не було. Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті ВРУ.

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За словами Безуглої, президент Зеленський не давав наказу скасовувати затримання "вагнерівців", а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ. З боку України також не було витоку інформації.

[ + – ] Мар'яна Безугла стверджує, що операцію розпочали планувати влітку 2020 року.

Згідно з висновками ТСК, операцію не міг ініціювати 5 президент України Петро Порошенко, бо операцію розпочали планувати влітку 2020 року. З 2018 року проводилася розвідка щодо російських найманців з "Вагнер" та "Мар", які скоювали злочини на сході України.

Документацію із затримання найманців "Вагнера" почали готувати вже після того, як їх затримали в Мінську. Виходячи з подій, Безугла заявила, що тимчасова слідча комісія рекомендує низку заходів щодо покращення роботи української розвідки.

Що відомо про операцію із захоплення "Вагнерівців"?

29 липня 2020 року під Мінськом були затримані 33 найманці, серед яких були і "вагнерівці". Згодом їх передали російським спецслужбам. У серпні почала з'являтися інформація, що бойовиків затримали з ініціативи України. Це була спецоперація України з іноземними спецслужбами.

Найманців мали затримати в Києві, але план провалився через "співробітника ОП, який "злив" інформацію в РФ".

В Офісі президента спершу заперечували наявність операції. Але пізніше Зеленський заявив, що обговорював питання з Лукашенком.

Після формування ТСК у справі "вагнерівців" Безугла заявляла, що спецоперації не було, але був "спецзахід" з цього кейсу. Мета — "виманювати бойовиків з РФ в іншу країну, де їх заарештували б".

Розслідувачі Bellingcat анонсували вихід розслідування щодо справи "вагнерівців" цього тижня. У ньому буде докладно описано операцію і причини арешту російських найманців.

Раніше Безугла заявляла, що в РФ знали про плани України щодо ПВК "Вагнера" ще на стадії збору інформації. ФСБ РФ давно контролювала ситуацію.