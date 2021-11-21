"Повышение ставок". Секретарь СНБО рассказал, зачем РФ стягивает войска к границе

По мнению Данилова, российские власти в последнее время демонстрируют, что "никаких правил для них уже не существует".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с делегацией Сената США сообщил, что Россия пытается "повысить ставки" перед переговорами касательно войны с Украиной, поэтому государство-агрессор концентрирует войска на границе. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба СНБО.

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"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров", — сказал глава ведомства.

По его словам, недавняя публикация министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переписки с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом по поводу "Нормандского формата", а также испытание ракет на собственных космических спутниках свидетельствуют о том, что "никаких правил для них уже не существует. В то же время Данилов заверил, что Украина даст РФ адекватный ответ в случае эскалации, добавив, что государство-агрессор "понимает только язык силы.

Помимо этого секретарь СНБО поблагодарил американских партнеров за помощь, в том числе и в военной сфере, а сенаторы заверили украинскую сторону в поддержке Украины на пути к восстановлению территориальной целостности и выразили готовность продолжать оказывать стране поддержку для противодействия агрессии со стороны РФ.

Напомним, по данным Минобороны, следующий этап эскалации войны с Украиной РФ может начать уже в декабре этого года. Похожими данными обладает и западная разведка. В это время США призвали ЕС как можно быстрее разработать пакет санкций и других мер в отношении России, чтобы отреагировать на возможное вторжение страны в Украину.

В Кремле ответили, что заявления об исходящей от РФ угрозе являются прикрытием для "провокаций" со стороны Украины, и пообещали "самые-самые серьезные последствия" в случае их реализации.