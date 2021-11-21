"Підвищення ставок". Секретар РНБО розповів, навіщо РФ стягує війська до кордону
На думку Данілова, російська влада останнім часом демонструє, що "жодних правил для них вже не існує".
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на зустрічі з делегацією Сенату США повідомив, що Росія намагається "підвищити ставки" перед переговорами щодо війни з Україною, тому держава-агресор концентрує війська на кордоні. Про це у неділю, 21 листопада, повідомила прес-служба РНБО.
"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", — сказав глава відомства.
За його словами, нещодавня публікація міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим листування з главами МЗС Німеччини та Франції Хайко Маасом та Жан-Ів Ле Дріаном з приводу "Нормандського формату", а також випробування ракет на власних космічних супутниках свідчать про те, що "ніяких правил для них уже не існує". Водночас Данилов запевнив, що Україна дасть РФ адекватну відповідь у разі ескалації, додавши, що держава-агресор "розуміє лише мову сили".
Крім цього, секретар РНБО подякував американським партнерам за допомогу, у тому числі й у військовій сфері, а сенатори запевнили у підтримці України на шляху до відновлення територіальної цілісності та висловили готовність продовжувати надавати країні підтримку для протидії агресії з боку РФ.
Нагадаємо, за даними Міноборони, наступний етап ескалації війни з Україною РФ може розпочати вже у грудні цього року. Схожими даними володіє і західна розвідка. У цей час США закликали ЄС якнайшвидше розробити пакет санкцій та інших заходів щодо Росії, щоб відреагувати на можливе вторгнення країни до України.
У Кремлі відповіли, що заяви про загрозу, що виходить від РФ, є прикриттям для "провокацій" з боку України, і пообіцяли "найсерйозніші наслідки " у разі їх реалізації.