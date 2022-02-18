"Потенциально очень опасно": в Кремле встревожены обострением на Донбассе

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ситуация вызывает чувство тревоги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в зоне ООС вызывают тревогу в Кремле. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Пескова, новости из Донбасса вызывают чувство тревоги.

"То, что происходит в Донбассе, — это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", — заявил пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что Путин использует множество источников информации о ситуации на Донбассе, чтобы "составить реальную картину положения дел". При этом на фоне обострения спится российскому президенту, со слов Пескова, спокойно.

Вчера пресс-секретарь Путина заявил, что каждый момент может выйти из области информационных атак в последствия, которые вызовут "воспламенение войны" у границ РФ.

Добавим, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, стабилизации ситуации на Донбассе не наблюдается. С начала суток враг обстрелял позиции уже 20 раз. При этом до обострения в день было от 2 до 5 нарушений. Применяется ствольная артиллерия и минометы.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 60 обстрелов. В Станице Луганской под обстрел попал детский сад, а в поселке Врубовка в лицей.