"Потенційно дуже небезпечно": в Кремлі стривожені загостренням на Донбасі

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, ситуація спричиняє почуття тривоги.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що події в зоні ООС спричиняють тривогу в Кремлі. Про це повідомляє Інтерфакс.

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За словами Пєскова, новини з Донбасу спричиняють почуття тривоги.

"Те, що відбувається на Донбасі, — це дуже тривожні новини, вони спричиняють почуття тривоги. Потенційно вони дуже небезпечні", — заявив прессекретар.

Також Пєсков додав, що Путін використовує безліч джерел інформації про ситуацію на Донбасі, щоб "скласти реальну картину стану справ". Водночас на тлі загострення спиться російському президентові, за словами Пєскова, спокійно.

Учора прессекретар Путіна заявив, що в будь-який момент може вийти зі сфери інформаційних атак у наслідки, які спричинять "полум'я війни" біля кордонів РФ.

Додамо, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, стабілізацію ситуації на Донбасі не спостерігають. З початку доби ворог обстріляв позиції вже 20 разів. Водночас до загострення на день було від 2 до 5 порушень. Застосовують ствольну артилерію та міномети.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів. У Станиці Луганській під обстріл потрапив дитячий садок, а в селищі Врубівка ліцей.