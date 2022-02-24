В военном городке под Киевом авиаудар повредил два здания, есть пострадавшие, — Геращенко

По предварительным данным, один человек погиб

В военном городке № 161 возле Броваров в результате авиаудара повреждены два здания. По предварительной информации, один человек погиб, один ранен и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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Он сообщил со ссылкой на данные Нацполиции, что одно здание сгорело, в четырехэтажном доме поврежден третий и четвертый этажи. Военнослужащие проводят эвакуацию, работает ГосЧС и скорая.

Как сообщалось, рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины, жители украинских городов слышали взрывы.

В связи с этим Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и объявил о введении военного положения. В КМДА уточняют, что когда включаются сирены — нужно быть готовыми проследовать в укрытие.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан оставаться дома с "тревожным рюкзаком" наготове. В столице пробки, на автозаправках — очереди из 15-40 автомобилей. В столичном жилом районе, на Васильковской, обнаружили остатки беспилотника или крылатой ракеты.