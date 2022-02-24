В военном городке под Киевом авиаудар повредил два здания, есть пострадавшие, — Геращенко
По предварительным данным, один человек погиб
В военном городке № 161 возле Броваров в результате авиаудара повреждены два здания. По предварительной информации, один человек погиб, один ранен и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
Он сообщил со ссылкой на данные Нацполиции, что одно здание сгорело, в четырехэтажном доме поврежден третий и четвертый этажи. Военнослужащие проводят эвакуацию, работает ГосЧС и скорая.
Как сообщалось, рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины, жители украинских городов слышали взрывы.
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Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан оставаться дома с "тревожным рюкзаком" наготове. В столице пробки, на автозаправках — очереди из 15-40 автомобилей. В столичном жилом районе, на Васильковской, обнаружили остатки беспилотника или крылатой ракеты.