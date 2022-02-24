У військовому містечку під Києвом авіаудар пошкодив дві будівлі, є постраждалі — Геращенко

За попередніми даними, одна людина загинула

У військовому містечку № 161 біля Броварів внаслідок авіаудару пошкоджено дві будівлі. За попередньою інформацією, одна людина загинула, одна поранена і ще п'ятеро постраждали. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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Він повідомив з посиланням на дані Нацполіції, що одна будівля згоріла, у чотириповерховому будинку пошкоджено третій та четвертий поверхи. Військовослужбовці проводять евакуацію, працює ДСНС та "швидка".

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