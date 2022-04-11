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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские власти готовятся к партизанской войне на территории своего государства, - разведка

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разведа о диверсиях в рф
Военные РФ

По данным ГУР МО, с момента вторжения в РФ постоянно усиливают и продлевают действия контрдиверсионных мероприятий.

Министерство транспорта России обязывает обеспечить взаимодействие железной дороги с МВД и ФСБ из-за "угрозы вторжения в работу объектов критической инфраструктуры". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Указывается, что повышенные мероприятия безопасности вводятся на границе Ростовской области и Краснодарского края. В управлении отмечают, что впервые контрдиверсионные мероприятия были введены вместе с началом вторжения РФ в Украину. Однако их вводили на короткий срок, так как ожидали блицкрига.

После провала блицкрига, как отмечают разведчики, действие мероприятий безопасности постоянно продлевают, а самих их ужесточают. Вероятной причиной таких действий называют белорусских партизан, которые выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить переброску войск РФ в зону боевых действий.

партизанщина в рф
Телеграмма о взаимодействии Росжелдора и силовиков

Панику в Белгороде и соседних регионах вызвали недавние взрывы рядом с Белгородом на местной нефтебазе и складе боеприпасов. В разведке подчеркнули, что таким образом началась партизанская война и перенос боевых действий на территорию России.

Напомним, из-за дефицита комплектующих, в РФ остановили производство военных кораблей.

Также в ГУР МО сообщили, что в РФ проваливается скрытая мобилизация, военные увольняются, наносят себе увечья, а также отказываются от участия в "спецоперации".