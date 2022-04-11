Російська влада готується до партизанської війни на території своєї держави, — розвідка

За даними ГУР МО, з моменту вторгнення в РФ постійно посилюють та продовжують дії контрдиверсійних заходів.

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Міністерство транспорту Росії зобов'язує забезпечити взаємодію залізниці з МВС та ФСБ через "загрозу вторгнення в роботу об'єктів критичної інфраструктури". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Вказується, що підвищені заходи безпеки запроваджуються на кордоні Ростовської області та Краснодарського краю. В управлінні зазначають, що вперше контрдиверсійні заходи було введено разом із початком вторгнення РФ в Україну. Проте їх вводили на короткий термін, оскільки чекали на бліцкриг.

Після провалу бліцкригу, як зазначають розвідники, дію заходів безпеки постійно продовжують, а їх посилюють. Імовірною причиною таких дій називають білоруських партизанів, які виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити перекидання військ РФ у зону бойових дій.

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Паніку в Бєлгороді та сусідніх регіонах викликали нещодавні вибухи поряд із Бєлгородом на місцевій нафтобазі та складі боєприпасів. У розвідці наголосили, що так розпочалася партизанська війна та перенесення бойових дій на територію Росії.

Нагадаємо, через дефіцит комплектувальних в РФ зупинили виробництво військових кораблів.

Також у ГУР МО повідомили, що в РФ провалюється прихована мобілізація, військові звільняються, наносять собі каліцтва, а також відмовляються від участі у "спецоперації".