Прикрытие с воздуха могло бы спасти ракетный крейсер "Москва", - Forbes

Сохранить флагман Черноморского флота можно было бы самолетом дальнего обнаружения и истребителем, который бы сбил "Нептуны".

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Утонувший флагман Черноморского флота России "Москва" мог уцелеть, если бы у него было прикрытие с воздуха. Об этом пишет Forbes.

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Крейсер затонул в морях Черного моря примерно в 100 км от Одессы. Судно являлось главным защитником десантной флотилии российского флота, обладая мощными системами ПВО. Как пишет автор, атака с побережья не была бы такой опасной для флота, если бы он имел адекватное прикрытие с воздуха или берега. Утверждается, что его отсутствие десятилетиями раздражало российских моряков.

Разработка крылатых ракет поставило под угрозу корабли в 60-80-е года прошлого века, поэтому в Советском союзе пришли к выводу, что судна необходимо оснащать "глушилками" и ПВО для сбивания целей. Вражеские ракеты нужно было сбивать с курса. Поэтому на "Москве" были средства ПВО С-300 и "Оса", а также глушилки.

Неизвестно, в каком состоянии были эти системы на корабле, но если ВСУ таки атаковали "Нептуном", то обойти оборону удалось.

Если бы корабли прикрывала авиация, то уничтожения "Москвы" можно было бы избежать. Еще в советские времена указывалась необходимость прикрытия кораблей с воздуха.

Бортовой самолет дальнего обнаружения должен был выявить запуск ракет вскоре после запуска. А истребитель сбить их на безопасном расстоянии от корабля. У ВС РФ есть истребители Су-30, которые могли бы прикрывать Черноморский флот из оккупированного Крыма. Вместо прикрытия кораблей истребители бомбили мирных жителей на территории Украины. ВСУ сбили один из них.

Напомним, по данным МВД, командир "Москвы" Куприн погиб из-за взрыва на корабле.

13 апреля появилась информация о попадании противокорабельных ракет "Нептун" в ракетный крейсер "Москва". Министерство обороны РФ в ночь с 13 на 14 апреля заявило, что на борту флагмана Черноморского флота России произошел пожар после детонации боезаряда.

Как заявил экс-депутат РФ Илья Пономарев, из 510 членов экипажа спаслось 58.