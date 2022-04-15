Прикриття з повітря могло б урятувати ракетний крейсер "Москва", — Forbes

Зберегти флагман Чорноморського флоту можна було б літаком дальнього виявлення та винищувачем, який збив би "Нептуни".

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Потоплений флагман Чорноморського флоту Росії "Москва" міг уціліти, якби він мав прикриття з повітря. Про це пише Forbes.

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Крейсер затонув у морях Чорного моря приблизно за 100 км від Одеси. Судно було головним захисником десантної флотилії російського флоту, маючи потужні системи ППО. Як пише автор, атака з узбережжя не була б такою небезпечною для флоту, якби він мав адекватне прикриття з повітря або берега. Стверджують, що його відсутність десятиліттями дратувала російських моряків.

Розробка крилатих ракет поставила під загрозу кораблі у 60-80-ті роки минулого століття, тому в Радянському союзі дійшли висновку, що судна необхідно оснащувати "глушилками" та ППО для збивання цілей. Ворожі ракети треба було збивати з курсу. Тому на "Москві" були засоби ППО С-300 та "Оса", а також "глушилки".

Невідомо, в якому стані були ці системи на кораблі, але якщо ЗСУ таки атакували "Нептуном", то обійти оборону вдалося.

Якби кораблі прикривала авіація, знищення "Москви" можна було б уникнути. Ще за радянських часів вказували на необхідність прикриття кораблів з повітря.

Бортовий літак дальнього виявлення мав виявити запуск ракет незабаром після запуску. А винищувач збити їх на безпечній відстані від корабля. ЗС РФ має винищувачі Су-30, які могли б прикривати Чорноморський флот з окупованого Криму. Замість прикриття кораблів, винищувачі бомбили мирних жителів на території України. ЗСУ збили один із них.

Нагадаємо, за даними МВС, командир "Москви" Купрін загинув через вибух на кораблі.

13 квітня з'явилася інформація про потрапляння протикорабельних ракет "Нептун" у ракетний крейсер "Москва". Міністерство оборони РФ у ніч із 13 на 14 квітня заявило, що на борту флагмана Чорноморського флоту Росії сталася пожежа після детонації боєзаряду.

Як заявив ексдепутат РФ Ілля Пономарьов, із 510 членів екіпажу врятувалося 58.