Захват Чернобыльской АЭС оккупантами РФ был очень опасен, — МАГАТЭ

По словам главы агентства Рафаэля Гросси, действия ВС РФ привели к временному повышению уровня радиации. Однако сейчас ситуация вернулась к норме.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии "МАГАТЭ" Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации на Чернобыльской атомной электростанцией из-за действий оккупантов был временно повышен. По его словам, многонедельная оккупация Россией объекта была "очень и очень опасной". Об этом сообщает издание AFP.

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"Ситуация была абсолютно ненормальной и очень, очень опасной", — сказал он.

Казус с переводом

Изначально журналисты AFP неправильно перевели слова Гросси, из-за чего в тексте материала появились фраза "Уровень радиации, я бы сказал, ненормальный". Позже в издании исправили утверждение чиновника, заявив, что уровень радиации на ЧАЭС "в норме". Журналисты перепутали слова "at normal" (в норме) и "abnormal" (ненормальный).

Напомним, 24 февраля российские военные зашли на территорию ЧАЭС и удерживали сотрудников в заложниках.

9 марта сообщалось, что АЭС в Чернобыле обесточена из-за вражеских действий российских войск. Тогда была угроза выброса радиации, которая перенеслась бы на территорию Украины, Беларуси, России и Европы.

30 марта СМИ писали, что в белорусский город Гомель привозят российских солдат из зоны ЧАЭС с подозрением на заражение радиацией. Оккупанты копали окопы в Рыжем лесу, они могли не только сами заразится, но и распространить ее дальше.

31 марта стало известно, что российская армия покинула территорию Чернобыла и города Славутич. Уходя, они пытались украсть как можно больше ценных вещей.