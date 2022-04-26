Захоплення Чорнобильської АЕС окупантами РФ було дуже небезпечним, — МАГАТЕ

За словами глави агентства Рафаеля Гроссі, дії ЗС РФ призвели до тимчасового підвищення рівня радіації. Проте зараз ситуація повернулася до норми.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії "МАГАТЕ" Рафаель Гроссі заявив, що рівень радіації на Чорнобильській атомній електростанції через дії окупантів тимчасово підвищився. За його словами, багатотижнева окупація Росією об'єкта була "дуже і дуже небезпечною". Про це повідомляє видання AFP.

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"Ситуація була абсолютно ненормальна і дуже, дуже небезпечна", — сказав він.

Казус із перекладом

Спочатку журналісти AFP неправильно переклали слова Гроссі, через що в тексті матеріалу з'явилися фраза "Рівень радіації, я сказав би, ненормальний". Пізніше у виданні виправили твердження чиновника, заявивши, що рівень радіації на ЧАЕС "у нормі". Журналісти переплутали слова "at normal" (у нормі) та "abnormal" (ненормальний).

Нагадаємо, 24 лютого російські військові зайшли на територію ЧАЕС та утримували співробітників у заручниках.

9 березня повідомляли, що АЕС у Чорнобилі знеструмлено через ворожі дії російських військ. Тоді була загроза викиду радіації, яка б перенеслася на територію України, Білорусі, Росії та Європи.

30 березня ЗМІ писали, що до білоруського міста Гомель привозять російських солдатів із зони ЧАЕС із підозрою на зараження радіацією. Окупанти копали окопи в Рудому лісі, вони могли не тільки самі заразитися, а й поширити її далі.

31 березня стало відомо, що російська армія залишила територію Чорнобиля та міста Славутич. Йдучи, вони намагалися вкрасти якнайбільше цінних речей.