Пророссийские боевики создали кустарное ружье для борьбы с дронами ВСУ (фото)

Российские пропагандисты показали разработку, которую назвали "Донбасским Кулибиным". В качестве доказательства эффективности оружия показали захваченный БПЛА с украинским гербом.

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Пророссийские боевики создали самодельное средства для противодействия украинским беспилотникам. Об этом передает War Zone ссылаясь на пропагандистов проекта "War Gonzo".

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В российско-украинской войне массово используют небольшие дешевые дроны для различных целей. Для противодействия украинским беспилотникам создали пушку, которую оккупанты назвали "Донбасским кулибиным". Заявляется, что это оружие уже захватило и подавило неустановленное количество украинских БПЛА.

Как пишут в издании, ни успех в подавлении БПЛА, ни эффективность "Кулибиных" доказана не была. А проект "War Gonzo" имеет прокремлевский нарратив. Его ведет Семен Пегов — бывший журналист телеканала LifeNews, поэтому показанное стоит воспринимать со скептицизмом.

Дальше пророссийские боевики показывают якобы захваченный беспилотник ВСУ. Чтобы доказать его принадлежность к украинской армии на нем был украинский герб, что как пишут в издании, не дает четкого понимания, действительно ли ВСУ наносят гербы на все дроны или же его нанесли для сюжета.

Экземпляр антидронового ружья был собран из подручных материалов и существует в единственном варианте. А создал его боец 100-й бригады "народного ополчения" из ОРДО.

Само оружие представляет собой прямоугольную ствольную коробку, приклад, спусковой крючок и две антенны Яги, скрепленные вместе. Антенна Яги — это специальные антенны, состоящие из диполя и дополнительных элементов в виде отражателя и одной направляющей. Они работают на частотах с дронами.

"Бессистемная разработка импровизированного оружия для борьбы с беспилотниками может оказаться успешной, несмотря на ее внешнюю непривлекательность, легитимность этого оружия по-прежнему остается под серьезным вопросом", — резюмируют авторы.

Напомним, бойцы ВСУ с октября 2021 используют литовские антидроновые ружья против вражеских БПЛА.