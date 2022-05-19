Проросійські бойовики створили кустарну рушницю для боротьби з дронами ЗСУ (фото)

Російські пропагандисти показали розробку, яку назвали "Донбаським кулібіним". Як доказ ефективності зброї показали захоплений БПЛА з українським гербом.

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Проросійські бойовики створили саморобні засоби для протидії українським безпілотникам. Про це передає War Zone з посиланням на пропагандистів проєкту "War Gonzo".

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У російсько-українській війні масово використовують невеликі дешеві дрони для різних цілей. Для протидії українським безпілотникам створили гармату, яку окупанти назвали "Донбаським кулібіним". Заявляють, що ця зброя вже захопила та подавила невстановлену кількість українських БПЛА.

Як пишуть у виданні, ні успіху в придушенні БПЛА, ні ефективності "Кулібіних" не доведено. А проєкт "War Gonzo" має прокремлівський наратив. Його веде Семен Пегов — колишній журналіст телеканалу LifeNews, тому це варто сприймати зі скептицизмом.

Далі проросійські бойовики показують нібито захоплений безпілотник ЗСУ. Щоб довести його приналежність до української армії, на ньому був український герб, що як пишуть у виданні, не дає чіткого розуміння, чи справді ЗСУ наносять герби на всі дрони або ж його нанесли для сюжету.

Екземпляр антидронової рушниці зібраний з підручних матеріалів і існує в єдиному варіанті. А створив його боєць 100-ї бригади "народного ополчення" з ОРДО.

Сама зброя є прямокутною ствольною коробкою, прикладом, спусковий гачок та дві антени Яги, скріплені разом. Антена Яги — це спеціальні антени, що складаються з диполя та додаткових елементів у вигляді відбивача та однієї напрямної. Вони працюють на частотах із дронами.

"Безсистемна розробка імпровізованої зброї для боротьби з безпілотниками може виявитися успішною, попри її зовнішню непривабливість, легітимність цієї зброї, як і раніше, залишається під серйозним питанням", — резюмують автори.

Нагадаємо, бійці ЗСУ з жовтня 2021 року використовують литовські антидронові рушниці проти ворожих БПЛА.