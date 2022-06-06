Поврежден мост: в России заявили о новом минометном обстреле Курской области (фото)

По словам местного губернатора, в поселке Теткино помимо моста получили повреждения сахарный завод и жилой дом.

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Утром 6 июня расположенный рядом с украинской границей поселок Теткино Курской области попал под минометный обстрел, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Основной удар пришел по мосту, он поврежден, также пострадали сахарный завод, расположенный рядом с мостом двухэтажный восьмиквартирный дом и припаркованный во дворе автомобиль.

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"Раненых и погибших — нет", — отметил Старовойт.

Власти Курской области регулярно сообщают о том, что по ее территории наносятся удары из минометов и артиллерии. В обстрелах они обвиняют ВСУ. 30 мая Роман Старовойт сообщил, что в область перебрасывают российские войска и артиллерию "для обеспечения безопасности мирного и созидательного труда" местных жителей.

26 мая Роман Старовойт сообщал об обстрелах двух сел Суджанского района.

19 мая он обвинил "врага" в нанесении удара по спиртзаводу в поселке Теткино, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили ранения.

17 мая Старовойт заявил о том, что украинские войска обстреляли из минометов сахарный завод в Теткино. В тот день стало известно о попытке российских войск прорвать украинскую границу. Кроме того, оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Сумской области, но пересечь границу россиянам не удалось. Однако глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что с российской стороны продолжаются обстрелы приграничных поселков.

Также 17 мая Роман Старовойт заявил о том, что Украина с 2005 года готовила захват Курской области. По словам губернатора, на территории Украины российские военные якобы нашли подготовленную американцами методичку, напечатанную в 2005 году в Одессе, которая доказывает такие намерения. "Это еще раз подтверждает, что в Украине готовили захват "ДНР" и приграничных регионов Российской Федерации, в том числе территории Курской области", — сказал Старовойт, не видя противоречий в том, что в 2005 году ни о каком "ДНР" речи не шло.