Пошкоджено міст: у Росії заявили про новий мінометний обстріл Курської області (фото)

За словами місцевого губернатора, в селищі Тьоткіно, крім мосту, отримали пошкодження цукровий завод та житловий будинок.

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Вранці, 6 червня, розташоване поряд з українським кордоном селище Тьоткіно Курської області потрапило під мінометний обстріл, повідомив губернатор області Роман Старовойт. Основний удар прийшов по мосту, його пошкоджено, також постраждали цукровий завод, розташований поруч із мостом двоповерховий восьмиквартирний будинок та припаркований у дворі автомобіль.

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"Поранених та загиблих — нема", — зазначив Старовойт.

Влада Курської області регулярно повідомляє про те, що по її території завдають удари з мінометів та артилерії. В обстрілі вони звинувачують ЗСУ. 30 травня Роман Старовойт повідомив, що в область перекидають російські війська та артилерію "для забезпечення безпеки мирної та творчої праці" місцевих жителів.

26 травня Роман Старовойт повідомляв про обстріл двох сіл Суджанського району.

19 травня він звинуватив "ворога" у завданні удару по спиртзаводу в селищі Теткіне, в результаті якого одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.

17 травня Старовойт заявив про те, що українські війська обстріляли з мінометів цукровий завод у Тьоткіно. В той день стало відомо про спробу російських військ прорвати український кордон. Крім того, окупанти обстріляли кілька населених пунктів Сумської області, але перетнути кордон росіянам не вдалося. Проте голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що з російської сторони триває обстріл прикордонних селищ.

Також 17 травня Роман Старовойт заявив про те, що Україна з 2005 року готувала захоплення Курської області. За словами губернатора, на території України російські військові нібито знайшли підготовлену американцями методичку, надруковану 2005 року в Одесі, яка доводить такі наміри. "Це ще раз підтверджує, що в Україні готували захоплення "ДНР" і прикордонних регіонів Російської Федерації, у тому числі території Курської області", — сказав Старовойт, не бачачи розбіжність у тому, що у 2005 році ні про яке "ДНР" не йшлося.