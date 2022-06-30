Просят снаряды у Беларуси: в МВД рассказали, когда РФ закончит ракетные обстрелы Украины

Российский ВПК на 80% зависит от импорта микросхем, из-за санкций их не ввозят. Запасы боеприпасов в России уменьшаются, но в ОП предупреждают о ежедневных обстрелах Харькова и Николаева.

Российские военные не могут вести постоянный массовый обстрел украинских городов ракетами, интенсивность ударов уменьшится через один, максимум два месяца. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона.

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Россия меняет стратегию войны и усиливает обстрелы гражданской инфраструктуры, боевыми действиями де-факто руководит президент РФ Владимир Путин, отметил советник.

Вражеская армия, по прогнозам Денисенко, еще будет наносить массовые ракетные удары, но запасы снарядов заканчиваются.

"Косвенно об этом говорит то, что россияне начали просить снаряды у Беларуси. И 20 вагонов позавчера уехали из Беларуси в Россию", – обратил он внимание.

[ + – ] Россия запускает ракеты с территории Беларуси Фото: KCNA

Санкции играют немаловажную роль – они ограничивают производство ракет в РФ. Российский военно-промышленный комплекс на 80% зависит от импорта микросхем, которые нельзя заменить, продолжил Денисенко.

"Сейчас россияне фактически не имеют возможности производить ничего нового из-за отсутствия электроники. На поверхности это, конечно, авто и фактически остановка всего автопрома. Для нас важнее то, что они фактически не могут производить новые ракеты и оборудование", — объяснил советник главы МВД.

Украинские военные, по его мнению, должны строить эшелонную систему обороны и иметь достаточно техники для защиты государства.

Прогноз Арестовича – Николаев и Харьков будут обстреливать

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал более короткие сроки ракетных обстрелов Украины. Это продлится 7, максимум 10 дней, заявил он в эфире Фейгин Live 29 июня.

Практически каждый день оккупанты будут обстреливать Николаев и Харьков.

"Причем там бьют не избирательно, а по жилым кварталам. Все остальные города — по выбору. Запуски ракет должны прекратиться по двум причинам – они дорогие и это не работает".

Напомним, что 26 июня ВС РФ выпустили по Киеву и области 14 ракет, в результате загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по Киеву били ракетами Х101 с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря.

Российские военные 28 июня ударили ракетами по Днепру – попали в СТО. Военных, оружия и техники там не было.

А 27 июня с помощью советской ракеты Х-22, которая несла в себе 900 кг взрывчатки, был разрушен ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате этого теракта погибли более 20 мирных граждан, которые приехали за покупками.