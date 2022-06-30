Просять снаряди в Білорусі: у МВС розповіли, коли РФ закінчить ракетні обстріли України

Російський ВПК на 80% залежить від імпорту мікросхем, через санкції їх не ввозять. Запаси боєприпасів у Росії зменшуються, але в ОП попереджають про щоденні обстріли Харкова та Миколаєва.

Російські військові не можуть вести постійний масовий обстріл українських міст ракетами, інтенсивність ударів зменшиться через один, максимум два місяці. Про це сказав радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону.

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Росія змінює стратегію війни та посилює обстріл цивільної інфраструктури, бойовими діями де-факто керує президент РФ Володимир Путін, зазначив радник.

Ворожа армія, за прогнозами Денисенка, ще завдаватиме масових ракетних ударів, але запаси снарядів закінчуються.

"Непрямо про це свідчить те, що росіяни почали просити снаряди в Білорусі. І 20 вагонів позавчора виїхали з Білорусі до Росії", — звернув він увагу.

[ + – ] Росія запускає ракети з території Білорусі Фото: KCNA

Санкції відіграють важливу роль — вони обмежують виробництво ракет у РФ. Російський військово-промисловий комплекс на 80% залежить від імпорту мікросхем, які не можна замінити, продовжив Денисенко.

"Зараз росіяни фактично не мають можливості виробляти нічого нового через відсутність електроніки. На поверхні це, звичайно, авто та фактично зупинка всього автопрому. Для нас важливіше те, що вони фактично не можуть виробляти нові ракети та обладнання", — пояснив радник голови. МВС.

Українські військові, на його думку, мають будувати ешелонну систему оборони та мати достатньо техніки для захисту держави.

Прогноз Арестовича — Миколаїв та Харків обстрілюватимуть

Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав коротші терміни ракетних обстрілів України. Це триватиме 7, максимум 10 днів, заявив він в ефірі Фейгін Live 29 червня.

Практично щодня окупанти обстрілюватимуть Миколаїв та Харків.

"Причому там б'ють не вибірково, а по житлових кварталах. Всі інші міста — на вибір. Запуски ракет мають припинитися з двох причин — вони дорогі і це не працює".

Нагадаємо, що 26 червня ЗС РФ випустили по Києву та області 14 ракет, в результаті спалахнув 9-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що Києвом били ракетами Х101 з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря.

Російські військові 28 червня вдарили ракетами по Дніпру — потрапили в СТО. Військових, зброї та техніки там не було.

А 27 червня за допомогою радянської ракети Х-22, яка несла у собі 900 кг вибухівки, зруйновано ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Внаслідок цього теракту загинули понад 20 мирних громадян, які приїхали за покупками.