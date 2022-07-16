Минобороны подтвердило отмену запрета на выезд военнобязанных из регионов: идет доработка

Порядок выдачи разрешений призывникам и резервистам, принятый Генштабом ВСУ, упразднили для "уменьшения социального напряжения".

Министерство обороны Украины официально отменило документ, которым военнообязанным запрещено выезжать за пределы области без разрешения военкома. Народный депутат от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал в Telegram официальный ответ ведомства на его обращение.

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Согласно документу, принятый в начале июня порядок предоставления разрешений на выезд военнообязанных за пределы территориального места жительства с момента объявления мобилизации отменили по решению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и приказом Генштаба "с целью уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования манипулирования общественным мнением". Запрет выезжать без разрешения отменили еще 6 июля. Отмечается, что порядок отправили на доработку — авторам придется учесть изменения в законы, которые регулируют перемещения граждан во время военного положения.

"Хотя, как по мне, гражданам Украины нужно читать и знать законы. И хоть иногда открывать военный билет, где четко указана процедура перемещения", — прокомментировал Александр Федиенко.

4 июля в Украине впервые ограничили правила выезда военнообязанных в другие регионы. Нардеп Александр Федиенко опубликовал распоряжение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, согласно которому потенциальным призывникам и резервистам запретили покидать города без разрешения военкоматов. Генштаб утвердил порядок выдачи таких разрешений.

На следующий день президент Владимир Зеленский приказал отменить запрет на свободное перемещение военнобязанных. Глава государства поручил Минобороны доработать порядок, чтобы сохранить обороноспособность страны. Зеленский опроверг разногласия с Генштабом ВСУ, но признал допущенную ошибку. Чтобы урегулировать вопрос, президентская команда провела с военными специальное заседание.

Фокус разбирался, как изменятся правила перемещения военнообязанных и какие законы их регулируют сейчас. Юристы рассказали, каким образом можно доработать существующие нормативно-правовые акты.