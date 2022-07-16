Міноборони підтвердило скасування заборони на виїзд військовозобов'язаних із регіонів: іде доопрацювання

Порядок видачі дозволів призовникам і резервістам, ухвалений Генштабом ЗСУ, скасували для "зменшення соціальної напруги".

Міністерство оборони України офіційно скасувало документ, згідно з яким військовозобов'язаним заборонено виїжджати за межі області без дозволу військкома. Народний депутат від фракції "Слуга народу" та замккомітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко опублікував у Telegram офіційну відповідь відомства на його звернення.

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Згідно з документом, ухвалений на початку червня порядок надання дозволів на виїзд військовозобов'язаних за межі територіального місця проживання з моменту оголошення мобілізації скасували за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та наказом Генштабу "з метою зменшення соціальної напруги та недопущення маніпулювання громадською думкою". Заборону виїжджати без дозволу скасували ще 6 липня. Наголошується, що порядок відправили на доопрацювання — авторам доведеться врахувати зміни до законів, які регулюють переміщення громадян під час воєнного стану.

"Хоча, як на мене, громадянам України треба читати й знати закони. І хоч іноді відкривати військовий квиток, де чітко вказано процедуру переміщення", — прокоментував Олександр Федієнко.

4 липня в Україні вперше обмежили правила виїзду військовозобов'язаних до інших регіонів. Нардеп Олександр Федієнко опублікував розпорядження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, згідно з яким потенційним призовникам і резервістам заборонили залишати міста без дозволу військкоматів. Генштаб затвердив порядок надання таких дозволів.

Наступного дня президент Володимир Зеленський наказав скасувати заборону на вільне переміщення військовозобов'язаних. Глава держави доручив Міноборони доопрацювати порядок, щоб зберегти обороноздатність країни. Зеленський спростував розбіжності з Генштабом ЗСУ, але визнав допущену помилку. Щоб урегулювати питання, президентська команда провела з військовими спеціальне засідання.

Фокус розбирався, як зміняться правила переміщення військовозобов'язаних і які закони їх регулюють зараз. Юристи розповіли, як можна доопрацювати чинні нормативно-правові акти.